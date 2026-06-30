Kuldīgā atklāj FIBA standartiem atbilstošu āra basketbola laukumu

FOTO. Kuldīgā atklāj FIBA standartiem atbilstošu āra basketbola laukumu 0

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LA.LV
9:43, 30. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Latvija kļuvusi par vienu augsta līmeņa āra brīvpieejas basketbola laukumu bagātāka. Pirmdien pie Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas atklāts ar Latvijas Basketbola savienības (LBS) atbalstu izveidots pilna izmēra laukums ar FIBA standartiem atbilstošu segumu un groziem.

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Atklāšanas pasākuma apmeklētājiem Kuldīgā bija vienreizēja iespēja klātienē aplūkot zeltīto Pasaules kausu, ko Latvijas 3×3 basketbolisti Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo pirms trim nedēļām izcīnīja Varšavā. Tas ir nepārprotams atgādinājums, ka ceļš uz visām lielajām uzvarām sākas piemājas laukumā, bērnam pirmoreiz paņemot rokā bumbu, iemīlot sportu un neatlaidīgi trenējoties.

Kuldīdznieki vieni no pirmajiem Latvijā var izmēģināt moderno basketbola infrastruktūru, kāda šogad nonāks vairāk nekā 30 apdzīvotās vietās. Pirmais laukums tika atklāts maijā Ventspilī, un tuvākajos mēnešos viens pēc otra iedzīvotāju rīcībā tiks nodoti desmitiem citu. Kuldīgā, Pētera ielā 5 uzstādīti divi grozi un augstas kvalitātes segums, uz kura var spēlēt gan 3×3 ielu, gan klasisko 5×5 basketbolu. To varēs izmantot ne vien blakus esošās Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas audzēkņi, bet arī jebkurš pilsētas iedzīvotājs un viesis.

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Runājot ar pasākuma apmeklētājiem, LBS prezidents Raimonds Vējonis un LBS Ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss uzsvēra, ka laukumi vairāk nekā 30 Latvijas apdzīvotajās vietās tiek iekārtoti, lai vecinātu iedzīvotāju interesi par tradīcijām bagāto sporta veidu, kurā Latvija guvusi augsta līmeņa panākumus, un mudinātu sportot brīvā dabā. Tieši to paredz pavasarī izsludinātā reģionālās attīstības atbalsta pasākumu programma «Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm». Tā īstenošana daļēji tiek finansēta no Eiropas basketbola čempionāta jeb Eurobasket 2025 sarīkošanai piešķirtajiem līdzekļiem.

Tuvākajā laikā pie jauniem basketbola laukumiem tiks arī citas pašvaldības, kurās LBS kolektīvie biedri īsteno basketbola programmas. Pilna izmēra laukumi tiks izveidoti Alūksnē, Balvos, Bauskā, Kuldīgā, Raiskumā, Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Krāslavā, Ķekavā, Salacgrīvā, Līvānos, Barkavā, Mārupē, Ogrē, Ulbrokā, Salaspilī, Saldū, Saulkrastos, Smiltenē, Jaunpilī un Valmierā. Puslaukumi, kur var spēlēt 3×3 basketbolu, bet ne klasisko, būs Kalngalē un Carnikavā.

Lai iegūtu šādu iespēju, pašvaldībām bija jānodrošina kopējā apbūves teritorija 30×18 metru platībā, laukuma projektēšana, seguma pamatnes sagatavošana, izbūve vai pielāgošana atbilstoši normatīvo aktu un tehniskajām prasībām. Arī laukumu uzturēšana būs pašvaldības ziņā.

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