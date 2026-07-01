Valainis tiekas ar Tesla pārstāvjiem un iepazīstas ar automatizētās braukšanas tehnoloģiju 0
1. jūlijā ekonomikas ministrs Viktors Valainis tikās ar ASV tehnoloģiju un autobūves uzņēmuma Tesla pārstāvjiem, lai pārrunātu automatizētās braukšanas tehnoloģiju attīstību un iespējamos risinājumus pašbraucošo transportlīdzekļu regulējuma pilnveidei Latvijā. Tikšanās laikā tika apspriesta starptautiskā pieredze automatizētās braukšanas tehnoloģiju ieviešanā, Eiropas regulējuma attīstība, kā arī priekšnosacījumi, kas nepieciešami, lai nākotnē Latvijā varētu droši un atbildīgi ieviest modernus mobilitātes risinājumus.
Tikšanās notika ar uzņēmuma Tesla EMEA transportlīdzekļu automatizācijas, drošības un biznesa attīstības vadītāju Sarunas Kondratas, Ziemeļeiropas publiskās politikas vadītāju Sofiju Bennerstolu Andersoni un Ivanu Komusanacu, ES politikas un biznesa attīstības vadītājs.
“Automatizētās braukšanas tehnoloģiju attīstība ir nākotnes mobilitātes sastāvdaļa. Lai šādas tehnoloģijas varētu droši ieviest praksē, nepieciešams mūsdienīgs tiesiskais regulējums, kas vienlaikus veicina inovācijas un nodrošina augstākos satiksmes drošības standartus. Dialogs ar nozares uzņēmumiem un tehnoloģiju izstrādātājiem ir svarīgs priekšnoteikums, lai Latvija spētu sekot līdzi straujajai mobilitātes attīstībai Eiropā un pasaulē. Tuvākajā laikā sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām tiks uzsāktas politiskās diskusijas, lai nodrošinātu iespējami strauju virzību šī jautājuma risināšanā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Tikšanās laikā Tesla pārstāvji skaidroja, ka Nīderlandē jau ir saņemts provizorisks Eiropas Savienības tipa apstiprinājums SAE 2. līmeņa sistēmai, un šāds apstiprinājums var tikt atzīts arī citās ES dalībvalstīs.
Eiropas Savienībā joprojām turpinās diskusijas par Tesla FSD (Supervised) sistēmas apstiprināšanu visas ES līmenī, pagaidām lēmums par šādu apstiprinājums nav pieņemts. Atsevišķas valstis, piemēram, Lietuva, Igaunija un Dānija jau ir paziņojušas par šāda apstiprinājuma atzīšanu. Vienlaikus ir valstis, piemēram, Zviedrija, kuras ir paudušas bažas par Tesla FSD (Supervised) sistēmas izmantošanas uzrādītajiem rezultātiem. Kamēr nav pieņemts oficiālais Eiropas Komisijas lēmums, katrai dalībvalstij ir tiesības piešķirt provizorisko Eiropas Savienības tipa apstiprinājumu jeb pagaidu atļauju šāda auto dalībai publiskajā satiksmē.
Pēc tikšanās ministram bija iespēja iepazīties ar Tesla FSD (Supervised) jeb Full Self-Driving sistēmas demonstrāciju. Tā ir vadītāja uzraudzīta automatizētās braukšanas sistēma, kas, izmantojot transportlīdzekļa kameras un programmatūru apkārtējās vides novērtēšanai, palīdz transportlīdzeklim sekot navigācijas maršrutam, uzturēt ātrumu un distanci, veikt joslu maiņu, reaģēt uz luksoforiem un ceļa zīmēm. Tesla jau ir veikusi FSD sistēmas testus vairākās Eiropas valstīs, tostarp arī Latvijā.
Tesla pēdējos gados līdztekus elektroautomobiļu izstrādei un ražošanai attīstījusi arī mākslīgā intelekta, automatizētās mobilitātes, enerģijas uzkrāšanas un programmatūras risinājumus. Uzņēmuma darbības jomas ietver elektrotransportlīdzekļu ražošanu un tirdzniecību, uzlādes infrastruktūras attīstību, enerģijas uzkrāšanas risinājumus un transportlīdzekļu programmatūru, kā arī automatizētās braukšanas un mākslīgā intelekta tehnoloģijas.