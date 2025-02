Ijabs par Trampa plānu noteikt muitas tarifus ES: “Ja mēs tagad sāksim plēst traukus, tad tas nenāks par labu kopējai ekonomiskai izaugsmei” Ieteikt







“Tarifi nenāk par labu nevienam, pat ne tam, kas tos tarifus uzliek ilgtermiņā,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Globuss” iesāka paust Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs (“Renew Europe” grupa (LA)), norādot, ka Eiropa ar bažām gaida ASV preizdenta Donalda Trampa draudus noteikt muitas tarifus arī Eiropas Savienības (ES) preču importam.

Reklāma Reklāma

“Mēs nevaram nereaģēt, jo Eiropas Komisija sāk domāt, kas būtu tie atbildes gājieni. Bet es domāju, ka šobrīd nevajadzētu tik daudz domāt par atbildes gājieniem, bet gan par to, kā palīdzēt Eiropas eksportētājiem meklēt jaunus tirgus tādā gadījumā, ja viņš [Tramps] uzliek [muitas tarifus]. Klīst baumas, ko es esmu dzirdējis, ka tie varētu būt tie paši 10%, kas ir Ķīnai. Bet tie 10% Ķīnai un Eiropas Savienībai ir kaut kas krietni vairāk, nekā tur tai Kanādai, Meksikai, jo taču apgrozījums tām ir pavisam cits! Iedomājaties to tirdzniecības apjomu ar Ķīnu un Eiropas Savienību, un tad tur Kanāda un Meksika, kur viņš tos tarifus, domāju, ieviesa tīri politiski tikai tāpēc, ka tur ir tā fentanila, narkotiku plūsma,” komentēja Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Ijabs.

Ijabs pieļauj, ka Tramps varētu panākt, ka ES tiek noteikti muitas tarifi 10% apmērā. Tas varētu būt reāli, bet tādā gadījumā ir skaidrs, ka muitas tarifi pat šādā apjomā varētu radīt problēmas Latvijas tautsaimniecības nozarēm, piemēram, kokrūpniekiem.

“Mums ir jābūt gataviem, un jāstrādā ar tādu Amerikas administrāciju, kāda tā ir šobrīd. Viņi redz to pasauli drusciņ savādāk. Viņiem tiešām rodas tāds priekšstats, ka visi līdz šim ir bišķi dzīvojuši uz viņu rēķina. Tad tas tarifu mehānisms ir tas, kā viņi it kā mēģinās piespiest visu pārējo pasauli par to samaksāt, kur tajā visā ir daļa taisnības. Tāpēc, ka viņiem tirdzniecības deficīti ar teju visu pārējo pasauli ir pietiekoši lieli. Nu ne ar visu pasauli, bet ar Eiropu un Ķīnu. No otras puses, ja mēs tagad sāksim plēst traukus, tad tas nenāks par labu kopējai ekonomiskai izaugsmei,” uzskata EP deputāts Ijabs, komentējot Trampa paziņojumu noteikt muitas tarifus arī ES importa precēm.

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025

Pilnu TV24 raidījumu “Globuss” variet skatīties video šeit: