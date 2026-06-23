Ilmārs Poikāns par mākslīgā intelekta attīstību: “To var izmantot arī kā āmuru, ar ko naglas dzīt” 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks Ilmārs Poikāns skaidroja, kādos gadījumos mākslīgais intelekts patiešām ir noderīgs un kāpēc tas vispār mūsdienās tiek izmantots tik plaši.
Poikāns norādīja, ka viena no būtiskākajām mākslīgā intelekta priekšrocībām ir spēja analizēt ļoti lielus datu apjomus un atrast tajos sakarības, kuras cilvēkam būtu grūti vai pat neiespējami pamanīt. Viņš uzsvēra, ka šādas tehnoloģijas ir īpaši piemērotas datu apstrādei, analīzei un dažādu tendenču identificēšanai.
Vienlaikus pētnieks atgādināja, ka mākslīgais intelekts nav tikai populārie valodu modeļi, par kuriem pēdējos gados tiek runāts visvairāk. Viņš skaidroja, ka jau daudzus gadus tiek izmantotas dažādas datu atpazīšanas, klasificēšanas un analīzes metodes, kas arī pieder mākslīgā intelekta jomai.
Poikāns norādīja, ka zem jēdziena mākslīgais intelekts var slēpties ļoti dažādi risinājumi, tādēļ bieži vien bez detalizētākas informācijas nav iespējams saprast, kā konkrētā sistēma patiesībā darbojas.
Raidījuma laikā viņš pievērsa uzmanību arī tam, ka mākslīgā intelekta jēdziens nereti tiek izmantots kā moderns atslēgvārds. Pēc Poikāna domām, uzņēmumi un projektu veidotāji dažkārt šo terminu izmanto ļoti plaši, jo tas palīdz piesaistīt uzmanību, investīcijas vai radīt iespaidu par inovatīvu pieeju.
Viņš norādīja, ka līdzīgi dažādos laikos popularitāti guvuši arī citi tehnoloģiju termini, kas izmantoti gan vietā, gan nevietā. Tāpēc vien ar norādi uz mākslīgā intelekta izmantošanu ne vienmēr pietiek, lai novērtētu konkrētā risinājuma kvalitāti vai lietderību.
Vienlaikus Poikāns uzsvēra, ka mākslīgais intelekts ir ļoti piemērots situācijās, kad nepieciešams sistematizēt lielu informācijas apjomu, analizēt datus un meklēt tendences. Šādos uzdevumos tas var kalpot kā efektīvs palīgs cilvēkam un palīdzēt pieņemt pamatotākus lēmumus.
Pētnieks atzina, ka tehnoloģiju iespējas ir plašas, tomēr svarīgi saprast, kādiem mērķiem konkrētais rīks tiek izmantots un vai tas patiešām sniedz pievienoto vērtību, nevis kalpo tikai kā moderns apzīmējums.