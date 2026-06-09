Masalu vakcīnas
Masalu vakcīnas
Foto. Scanpix/AP Photo/Seth Wenig

Mākslīgais intelekts radījis vakcīnu, kas jau izmēģināta uz cilvēkiem: zināmi pirmie rezultāti 0

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Veselam.lv
9:53, 9. jūnijs 2026
Veselam Ārstēšana

Universāla vakcīna pret koronavīrusiem, ko izstrādājuši pētnieki no “University of Cambridge” un biotehnoloģiju uzņēmuma “DIOSynVax”, veiksmīgi izturējusi pirmo klīnisko pētījumu ar cilvēkiem. Kā ziņo zinātnes izdevums “ScienceDaily”, preparāts pētījumā ar 39 veseliem brīvprātīgajiem izrādījies drošs un nav izraisījis nopietnas blakusparādības.

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Atšķirībā no tradicionālajām vakcīnām, kas paredzētas aizsardzībai pret konkrētu vīrusa paveidu, jaunā vakcīna izstrādāta, lai nodrošinātu aizsardzību pret plašu Sarbecovirus grupas koronavīrusu spektru. Tajā ietilpst gan COVID-19 izraisītājs SARS-CoV-2, gan smagi akūta respiratorā sindroma vīruss, kā arī vairāki sikspārņos sastopami koronavīrusi, kuri teorētiski nākotnē varētu pārnesties uz cilvēkiem.

Pētījuma rezultāti liecina, ka vakcīna izraisījusi imūnreakciju ne tikai pret SARS-CoV-2 un SARS, bet arī pret radniecīgiem sikspārņu vīrusiem, kas līdz šim cilvēkus nav inficējuši. Pētījuma rezultāti publicēti zinātniskajā žurnālā “Journal of Infection”.

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Viens no būtiskākajiem jaunās vakcīnas aspektiem ir tās izstrādes process. Vakcīnas radīšanā izmantots mākslīgais intelekts un mašīnmācīšanās tehnoloģijas, kas palīdzējušas izveidot tā dēvēto “superantigēnu” – komponentu, kas trenē imūnsistēmu atpazīt plašu dažādu vīrusu klāstu. Pēc izstrādātāju teiktā, šī ir pirmā reize, kad ar mākslīgā intelekta palīdzību radīta vakcīna veiksmīgi pārbaudīta cilvēkos.

Iepriekš veiktie eksperimenti ar dzīvniekiem jau liecināja, ka vakcīna spēj veidot spēcīgu imūno atbildi pret dažādiem koronavīrusiem. Tomēr līdz tās iespējamai plašākai izmantošanai vēl ir tāls ceļš. Nākamais solis būs otrās fāzes klīniskais pētījums, kurā vakcīnas efektivitāte tiks vērtēta daudz lielākā un daudzveidīgākā dalībnieku grupā.

Mariana Naita, kura vada infrastruktūras programmas “National Institute for Health and Care Research”, šos rezultātus raksturojusi kā nozīmīgu sasniegumu.

“Šī mākslīgā intelekta radītā “superantigēna” veiksmīgā pārbaude iezīmē būtisku soli uz priekšu mūsu spējā nodrošināt plašu un ilgstošu aizsardzību pret vīrusiem,” viņa norādīja.

Pētnieki cer, ka līdzīgu pieeju nākotnē varēs izmantot arī universālu vakcīnu izstrādē pret gripu, ebolai un citām iespējamām pandēmiju izraisošām slimībām.

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