Autors: Ina Gudele, Mācību centra MP direktore, Latvijas Interneta asociācijas valdes locekle, LTRK Mazo un vidējo uzņēmumu padomes valdes locekle

Gan sabiedrībā, gan mediju vidē līdz ar Covid-19 izraisīto ierobežojumu “mīkstināšanu” un “vakcinācijas aptveres” palielināšanos daudz tiek diskutēts par vienu un to pašu jautājumu: kas būs “pēc tam”? Un visai dažādi ir viedokļi par populāro tēzi “atgriešanās pie normālas dzīves”.

Jo ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu dzīve nekad vairs nebūs tāda, kāda tā bija pirms pandēmijas. Tāpat kā ievērojami mainīsies gan sadzīve, gan cilvēku sociālās un personiskās attiecības, gan, nenoliedzami, arī ekonomiskā vide.

Daudzās nozarēs un jomās situācija ir radikāli izmainījusies, bet tehnoloģisko iespēju arvien straujāka ienākšana izmainīs arī nākotnes darba attiecības, darba vidi, uzņēmumu darba stilu un veidu. Kā tad iziet no šīs ieilgušās pandēmijas un krīzes ar pēc iespējas “sausākām kājām”. Un šeit jāņem vērā vairāki svarīgi faktori.

Pirmais faktors: Latvija jau ilgstoši cieš no reģionu atpalicības ekonomiskā ziņā, biznesam un aktīvākajai uzņēmējdarbībai koncentrējoties galvaspilsētā un galvaspilsētas tuvākajā apkaimē. Šīs problēmas risinājums ir vienkāršs un patiesībā sen zināms: sakārtota infrastruktūra (ceļi un komunikācijas) un digitalizācija.

Pats paradoksālākais, ka šīs “ielaistās kaites” aktīvākai ārstēšanai tieši Covid-19 krīze un tās seku pārvarēšana var sniegt palīdzīgu roku. Jo pie mūsu valsts visai nelielās teritorijas (ja vien ir labi attīstīta infrastruktūra, kas ir finanšu ietilpīgākā problēma) vairs nav nozīmes vietai, kur cilvēks reāli dzīvo un strādā.

Tātad tās ir labas iespējas uzņēmumiem veidot gan filiāles, gan ražotnes, gan attālināti strādāt varošo darbinieku reāla atrašanās nebūt ne galvaspilsētā. Tās ir iespējas uzņēmumiem attīstīt darbību ar mazākām izmaksām un faktiski jebkurā Latvijas vietā atrast personālu, kas atbilst nepieciešamajai kvalifikācijai un ir ar nepieciešamajām digitālajām prasmēm.

Un te mēs nonākam pie otrā faktora: iedzīvotāju un uzņēmumu personāla izglītotības līmenis un prasmes strādāt ar digitālajiem rīkiem. Tātad risinājums ir personāla (arī iedzīvotāju) izglītošana jaunām prasmēm, iemaņām un dzīvesveidam. Kā to panākt? Tikai un vienīgi ar izglītošanos, ar jaunu digitālu iemaņu un prasmju apgūšanu, ar jaunu, modernu zināšanu uzkrāšanu, kas tālāk jau veido uzņēmuma kopējo attīstību. Ir tikai jāmācās, jāpārvar sevi un savus aizspriedumus.

Tātad trešais faktors ir tieši neticība sev un aizspriedumi (“vai tad es savos gados to vairs varēšu”, “kā tad es varēšu to visu apvienot”, “man jau vidusskola sen aiz muguras un nespēšu turēt jaunajiem līdz tehnoloģijās”…). Šie ir tikai daži no populārākajiem argumentiem, kāpēc cilvēki kūtri grib mācīties, kaut gan labi apzinās, ka šīs zināšanas ļaus sekmīgi konkurēt darba tirgū, nodrošināt komfortablu dzīvesveidu savā tiešajā dzīvesvietā u.t.t.

Otra problēma – arī uzņēmēji, domājot par sava uzņēmuma attīstību, bieži pieturas pie iepriekš iestaigātām taciņām un izmisīgi cenšoties izdzīvot arvien ātrākajā tehnoloģiju attīstības ritmā ar “pirmskrīzes” metodēm. Taču tas var neizdoties.

Un tieši tāpēc arī uzņēmējiem būtu jāapzinās, ka darba un uzņēmuma darbības pārkārtošana, izmantojot to, ko mums iemācījusi gan krīze, gan pieejamās ļoti plašās izglītošanās iespējas gan sev, gan saviem darbiniekiem ir tas risinājums, kas nepieciešams, lai turpmāk sekmīgi attīstītu savus produktus un panāktu gan ilgtermiņa stabilitāti tirgū, gan, protams, katra konkrēta uzņēmuma peļņu.

Vadot gan Latvijas Interneta asociāciju, gan uzņēmuma “Magnetic Professional” Mācību centru MP, pusotra gada laikā esam pārliecinājušies, ka ļoti daudzās jomās iespējams iegūt jaunas zināšanas un apgūt prasmes mācīties attālināti. Piemēram, līdz šim daudziem pat prātā nav ienācis, ka sieviete ar pavisam mazu bērnu varētu apgūt IT testētāja vai programmētāja profesiju.

Pat tad, ja līdz tam nav bijušas nekādas iemaņas. Un, kas pats svarīgākais strādāt nopietnā IT uzņēmumā no savām mājām un no jebkuras Latvijas vietas, arī ar tikai daļēju darba laiku. Ja cilvēkam ir motivācija, tad viņš var iemācīties visu, kas nepieciešams, vai papildināt savas zināšanas, apgūstot digitālās tehnoloģijas, kuras palīdz darboties arī līdzšinējā profesionālajā jomā.

Tādēļ varu tikai ieteikt: piesakieties apmācībām, kuras par 90% finansē Eiropas Sociālais fonds un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra: www.macibaspieaugusajiem.lv vai www.magneticpro.lv, vai citos pieaugušo izglītības programmas atbalstošos uzņēmumos.

Tā tiešām ir iespēja,investējot pavisam nelielus līdzekļus, iegūt jaunu izglītību vai papildināt esošo, lai attīstītu sevi un nodrošinātu jaunas iespējas savai profesionālajai un darba dzīvei, nezaudējot ierasto “mājas komfortu”. Savukārt uzņēmējiem parādās iespēja iegūt jaunus darbiniekus ar nepieciešamajām zināšanām un iemaņām visā Latvijas teritorijā, jo šīs apmācību programmas tiek organizētas attālinātā režīmā, izmantojot tehnoloģijas.

