Indijas galvaspilsētā Deli gaisa temperatūra sasniegusi 49,9 grādus pēc Celsija, kas ir jauns rekords, un varasiestādes brīdinājušas par ūdens trūkumu lielpilsētā.

Indijas Meteoroloģijas departaments otrdien reģistrēja rekordaugsto temperatūru divās Deli priekšpilsētās. Birojs paziņojis, ka temperatūra bija par deviņiem grādiem augstāka, nekā gaidīts.

Meteorologi prognozē līdzīgu karstumu Deli arī šodien, un dienests izsludinājis sarkano trauksmi, aicinot iedzīvotājus būt piesardzīgiem.

2022.gada maijā gaisa temperatūra vietām Deli sasniedza 49,2 grādus pēc Celsija, tolaik ziņoja Indijas mediji.

Lai gan Indijai tradicionāli raksturīgas karstas vasaras, pētījumi liecina, ka klimata pārmaiņu dēļ karstuma viļņi kļūst ilgāki, biežāki un intensīvāki.

Deli varasiestādes brīdinājušas par ūdens trūkuma risku, un vairākos rajonos ir samazināta ūdens piegāde. Ūdens apgādes ministre Atiši Marlena aicinājusi uz kolektīvo atbildību, lai pārtrauktu ūdens nelietderīgu izmantošanu.

“Lai risinātu ūdens trūkuma problēmu, mēs esam veikuši virkni pasākumu, piemēram, daudzos rajonos samazinājuši ūdens piegādi no divām reizēm dienā līdz vienai reizei dienā,” paziņoja ministre. Ietaupītais ūdens tiks novirzīts rajoniem, kur ūdens tiek piegādāts tikai 15 līdz 20 minūtes dienā, viņa piebilda.

Indijas Meteoroloģijas departaments brīdinājis arī par karstuma ietekmi uz veselību, jo īpaši zīdaiņiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām.

Daudzi karstumā vaino svelmaino vēju no Rādžastānas štata, kur gaisa temperatūra otrdien sasniedza 50,5 grādu pēc Celsija.

Rādžastānas tuksneša reģionā Phalodi 2016.gadā gaisa temperatūra sasniedza 51 grādu pēc Celsija, kas ir visas Indijas rekords.

Kamēr Deli un Rādžastānas štatā valda svelmains karstums, Rietumbengāles štatu un ziemeļaustrumu Mizorāmas štatu skārušas vētras un spēcīgas lietusgāzes, ko izraisījis ciklons “Remala”, kas svētdien skāra Indiju un Bangladešu, laupot dzīvību vismaz 38 cilvēkiem.

Bangladešas Meteoroloģijas departaments paziņojis, ka ciklons bija “viens no garākajiem valsts vēsturē”, vainojot tajā klimata pārmaiņas.

India's weather department issued a red alert for several parts of the country's northwest, warning of a severe heat wave a day after parts of the capital Delhi recorded their highest temperature ever at almost 122 Fahrenheit pic.twitter.com/8NUFMEPnS4

#Heatwave intensifies in parts of North India: Extreme heat singes Rajasthan, Haryana, Delhi and Uttar Pradesh. @harsha_ndtv with an update from Rajasthan. pic.twitter.com/fmL5QEehgc

Why is the Bihar government not announcing holidays even after the heat being so hot and the health of so many children falling ill again and again?

pic.twitter.com/dFldJ1aEsz

— INDIA IN THE WORLD (@Globaltrendstat) May 29, 2024