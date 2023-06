Inženieris: Kahovkas HES bija pārāk pamatīgi būvēta; to varēja uzspridzināt tikai no iekšpuses Ieteikt







Kahovkas hidroelektrostaciju (HES) varēja uzspridzināt tikai no iekšpuses, jo tā bija būvēta tā, lai izturētu ārkārtīgi jaudīgus triecienus no ārpuses, trešdien pavēstīja Ukrainas projektēšanas uzņēmuma “Ukrhidroprojekt” galvenais inženieris Mikola Kaļiņins.

Ņemot vērā, kā šī HES ir projektēta, nav nekāda pamata runām, ka tā kaut kā varēja sabrukt pati, intervijā izdevumam “Teksti” sacīja Kaļiņins.

Viņš uzsvēra, ka “Ukrhidroprojekt” ir ukraiņu iestāde, kas specializējusies enerģētikas objektu projektēšanā vēl kopš 20.gadsimta pirmās puses.

Uz jautājumu, kā spēkstaciju varēja sagraut, viņš atbildēja: “Vajadzēja būt vairākiem sprādzieniem, kas tika veikti vienlaicīgi.”

“Visticamāk, bija mīnēts pats aizsprosts tieši tajos laidumos, kas bija atklāti, un, iespējams, nedaudz tālāk. Plus bija mīnēta pati HES ēka, kur atrodas elektrības ģenerēšanas hidroagregāti,” sacīja Kaļiņins. “Pievērsīsim uzmanību – mīnēta no iekšpuses. Jo aizsprosts bija projektēts tā, lai izturētu superjaudīgu triecienu no ārpuses. Bet nevis spridzināšanu no iekšpuses.”

Jaudīgais sprādziens, pēc visa spriežot, nebija dzirdams tāpēc, ka tas notika dziļi HES ēkas iekšpusē – iekštelpās zem ūdens līmeņa, sacīja inženieris.









Kahovkas HES

Viņš pieļāva, ka spēkstaciju atjaunot ir reāli.

“Mēs gatavojamies, ka pēc deokupācijas šo jautājumu risinās ātri. Tā, lai jaunā HES būtu jaudīgāka un labāka,” sacīja Kaļiņins.

Nova Kahovkas iedzīvotāji apstiprina, ka krievi pirms Kahovkas HES aizsprosta uzspridzināšanas novietojuši spridzekļus

Krievijas karaspēka okupētās Hersonas apgabala Nova Kahovkas iedzīvotāji apstiprina informāciju, ka krievi pirms Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) aizsprosta uzspridzināšanas novietojuši spridzekļus, platformā “Telegram” pavēstīja Kahovkas pilsētas kara administrācija.

“Okupētās Nova Kahovkas iedzīvotāji apstiprina informāciju par to, ka krievi pirms dambja uzspridzināšanas novietoja spridzekļus. Neviens no vietējiem nav dzirdējis [raķetes, drona vai artilērijas šāviņa] atlidošanu. Dobja skaņa nāca no pazemes. Lielā spridzekļu daudzuma dēļ radās vilnis, kas uztriecās elektrostacijai, un tieši tas izraisīja vislielākos postījumus,” teikts administrācijas paziņojumā.

Kā ticis ziņots, ap plkst.3 naktī krievi sapratuši, ko ir sastrādājuši, un sākuši evakuēt savējos, bet mierīgos iedzīvotājus nav brīdinājuši.

Atbilstoši neapstiprinātai informācijai sprādzienā HES dzīvību zaudējuši 20-30 šīs pavēlēs izpildītāji. Informācija tiek precizēta, pavēstīja administrācija.

“Krievi saprot un zina, kas patiesībā ir vainīgs HES iznīcināšanā. Viņiem nav žēl mierīgo iedzīvotāju. Gaidām satelītattēlus, kas spēs pierādīt vainu par tīšu HES iznīcināšanu,” norādīja Kahovkas administrācija.