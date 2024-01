Ir 3 lietas, kas šobrīd īpaši uztrauc Edgaru Rinkēviču mūsu sabiedrībā un valstī kopumā Ieteikt







Viesojoties TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” mūsu valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosaucis trīs lietas, kas viņu šobrīd īpaši uztrauc sabiedrībā un valstī kopumā.

Pirmā lieta. Tiesu varas rīcība saistībā ar valsts drošības noziegumiem. Diemžēl tur nekas neesot beidzies, lai gan kaut kādi uzlabojumi ir redzami, kas ir labi. Spriedumi paliek bargāki. Prezidents saprot tiesu neatkarību, saprot, ka katrs gadījums ir jāskata individuāli, taču joprojām esot gadījumi, kad par spiegošanu apsūdzētas personas izlaiž ārā pat vēl pirms sprieduma stāšanās spēkā. Te prezidentam rodas jautājums, kāpēc tā notiek.

Otrā lieta. Par vardarbību. Jā, arī šeit ir notikuši uzlabojumi. Jēkabpils traģēdijā vainīgie sodu ir saņēmuši, Krišjāņa Kariņa valdība lēma atbalstīt bojā gājušās ģimeni, kas ir vismaz simbolisks atbalsts. Joprojām šajā tēmā ir nepieciešams daudz uzlabojumu.

Trešā lieta. Vardarbība un agresija skolās. Edgars Rinkēvičs esot runājis ar pedagogiem, ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ticies ar skolotāju, kura aizgāja no darba skolā pēc tam, kad viņai uzbruka bērns ar nopietnām problēmām. No vienas puses ir skaidri redzams, ka Covid-19 laiks ir atstājis zināmas sekas, bet no otras – mums nav pietiekami daudz instrumentu, ko iedot skolu vadītājiem. Daudz tiek prasīta atbildība no pedagogiem, bet ne tik daudz no vecākiem.