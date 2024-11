DHL aviokatastrofa Lietuvā

FOTO. "Ir noticis kaut kas, kas atbilst šai shēmai!" Vācu militārists komentē Krievijas pēdas DHL aviokatastrofā Lietuvā







Vācijas bruņoto spēku ģenerālinspektors Karstens Breiers izvirzījis hipotēzi, ka DHL kravas lidmašīnas avārija Lietuvā varētu būt Krievijas veikta sava veida pārbaude ar mērķi atklāt iespējamās vājās vietas. “Šovasar mēs jau saskārāmies ar līdzīgām situācijām, un tagad ir noticis kaut kas, kas atbilst šai shēmai,” Vācijas telekanāla ARD sarunu šovā “Maischberger” sacīja Breiers.

19.jūlijā no Lietuvas uz kādu adresi Lielbritānijā tika nosūtītas divas pakas, izmantojot Vācijas loģistikas kompānijas DHL starpniecību. Viena no pakām aizdegās Leipcigā, Vācijā, pirms tā tika iekrauta DHL kravas lidmašīnā, bet otra aizdegās DHL noliktavā netālu no Birmingemas, Anglijā. Abi ugunsgrēki notika naktī uz 21.jūliju.

Saistībā ar paku sūtīšanu aizturēti vairāki cilvēki, tostarp Lietuvā.

Breiers uzsvēra, ka incidents ar DHL lidmašīnu “atbilst vasarā notikušajam ar DHL paku”.

Breiers arī norādīja uz Krievijas diktatora Vladimira Putina iespējamo lomu incidentos. Pēc Breiera domām,

Putins ir radījis “hibrīdstāvokli” Krievijas un Rietumu attiecībās. “Tas ir stāvoklis, kurā vairs nav gluži miers, bet atkal vēl nav gluži karš,

un tas pārvietojas turp un atpakaļ šajā pelēkajā zonā. Tas ietver arī mēģinājumus pārbaudīt, cik tālu var aiziet,” sacīja Breiers.

Kā vēstīts, DHL kravas lidmašīna ar četru cilvēku apkalpi pirmdienas rītā avarēja netālu no Viļņas lidostas. Gāja bojā viens no pilotiem, Spānijas pilsonis. Trīs pārējie apkalpes locekļi – Spānijas pilsonis, Vācijas pilsonis un Lietuvas pilsonis – tika ievainoti. Viens no viņiem ir smagā stāvoklī.

Lidmašīna slīdēja pa zemi vairākus simtus metru un ietriecās dzīvojamā ēkā, kurā atradās 13 cilvēki. Ēka aizdegās, taču visi tās iemītnieki tika izglābti.

Pagaidām nav skaidrs, kas izraisīja lidmašīnas avāriju. Lietuvas policija sākusi pirmstiesas izmeklēšanu pēc kriminālkodeksa panta, kas paredz atbildību, ja transportlīdzeklis nav bijis tehniskā kārtībā.

Amatpersonas nav izslēgušas iespēju, ka notikusi sabotāža vai teroristu uzbrukums, tomēr sākotnējā apskate par to neliecina.

Avarējušās lidmašīnas “Boeing 737” operators ir Spānijas aviosabiedrība “Swiftair”, no kuras lidmašīnu bija iznomājusi DHL. Lidmašīna, kas bija ieradusies no Vācijas pilsētas Leipcigas, avarēja īsi pirms nolaišanās Viļņas lidostā.