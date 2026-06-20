Irāna atkal slēdz Hormuza šaurumu: pasaules naftas tirgus saņem jaunu triecienu 0
Irānas pārstāvji sestdien paziņoja, ka šī valsts atkal slēdz svarīgo Hormuza šauruma kuģošanas ceļu saistībā ar Izraēlas uzbrukumiem Libānā, nosaucot to par vienošanās pārkāpšanu ar ASV par kara izbeigšanu Tuvajos Austrumos.
Neskatoties uz piektdien pasludināto pamieru starp Izraēlu un Irānas atbalstīto teroristu grupējumu “Hizbollah”, Libānā sestdien turpinās sadursmes un Izraēlas uzlidojumi.
Irānas centrālā militārā vadība sestdien paziņoja, ka Hormuza šaurums tiks slēgts kuģu satiksmei.
Šis šaurums, kas ir svarīgs naftas un gāzes pārvadājumu ceļš, lielāko daļu kara laika bija bloķēts, izraisot satricinājumus pasaules enerģētikas tirgos.
Irāna bija piekritusi to atvērt saskaņā ar provizorisko vienošanos ar ASV, un pēdējās dienās kuģu satiksme sāka atjaunoties.
Piektdien Šveicē bija plānotas turpmākas sarunas par ASV un Irānas vienošanos, taču tās tika atliktas uz nenoteiktu laiku, jo Izraēla uzsāka virkni uzbrukumu Libānā pēc tam, kad kaujās tika nogalināti četri tās karavīri.