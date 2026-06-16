Tankkuģi Hormuza šaurumā
Tankkuģi Hormuza šaurumā
Foto. Scanpix/LETA/ Punit PARANJPE / AFP)

Kaut kāda kustība ir atsākusies. Irāna ziņo par naftas tankkuģu kuģošanas atsākšanos 0

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LETA
18:20, 16. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Pēc Irānas un ASV vienošanās par Tuvo Austrumu kara beigām panākšanas Irānas naftas tankkuģi un citi kuģi ir atsākuši kuģošanu, kas varētu liecināt par ASV jūras blokādes atvieglošanu, otrdien vēstīja Irānas valsts televīzija.

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“Trīs Irānas naftas tankkuģi pašlaik atrodas Indijas okeāna ziemeļos, bet divi citi, kas pārvadā pirmās nepieciešamības preces un lopbarību, ir ceļā un virzās uz dienvidu ostām,” ziņoja valsts televīzijas reportieris no Hormuza šauruma.

Viņš piebilda, ka “operācija jūras blokādes atcelšanai ir īstenota”, runājot par ASV īstenoto Irānas ostu blokādi, kas bija spēkā kopš 13. aprīļa.

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Teherānas spēki faktiski slēdza starptautiskajā tirdzniecībā nozīmīgo Hormuza šaurumu pēc tam, kad 28. februārī sākās ASV un Izraēlas gaisa triecieni Irānai, un ASV aprīlī paziņoja par Irānas ostu blokādi pēc neveiksmīgajām miera sarunām Pakistānā.

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