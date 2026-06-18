Beidzot pirmie tankkuģi atkal šķērso Hormuza šaurumu pēc ASV un Irānas vienošanās 0
Pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās Hormuza šaurumu atkal sākuši šķērsot naftas tankkuģi, signalizējot par spriedzes mazināšanos reģionā. Kā vēsta “Reuters”, zem Saūda Arābijas karoga kuģojošie tankkuģi jau pārvadājuši aptuveni sešus miljonus barelu jēlnaftas, kas ir viena no pirmajām praktiskajām deeskalācijas pazīmēm pēc Vašingtonas un Teherānas panāktās vienošanās.
Tirgus dalībnieki to uztver kā signālu, ka pārvietošanās pa vienu no pasaules svarīgākajiem naftas tranzīta ceļiem kļūst drošāka. Vairāki kuģi, kas iepriekš drošības apsvērumu dēļ bija izslēguši savus transponderus un slēpuši atrašanās vietu Persijas līcī, tagad atkal aktivizējuši ģeolokācijas sistēmas un gatavojas šķērsot šaurumu.
Venss arī norādīja, ka jau otro nakti pēc kārtas nav saņemta informācija par uzbrukumiem komerciālajiem kuģiem, kas izmanto šo stratēģiski svarīgo maršrutu. Viņš piebilda, ka Irāna pašlaik ievēro panākto vienošanos un neveic darbības pret civilo kuģošanu.
Vienlaikus, kā norādīja ASV viceprezidents, arī Vašingtona pilda savas saistības. Pēc viņa teiktā, ASV Centrālā pavēlniecība atļāvusi cauri iepriekš ierobežotajai zonai pārvietoties 12 komerciālajiem kuģiem.
Tikmēr pasaules naftas tirgū turpinās cenu samazināšanās. Raksta tapšanas brīdī augusta piegāžu “Brent” jēlnaftas fjūčeru cena bija 78,16 ASV dolāri jeb aptuveni 67 eiro par barelu.
Hormuza šaurums ir viens no svarīgākajiem energoresursu transportēšanas ceļiem pasaulē. Caur to ik dienu tiek pārvadāta ievērojama daļa pasaules naftas eksporta, tāpēc jebkādas izmaiņas drošības situācijā reģionā tiek rūpīgi vērtētas gan finanšu tirgos, gan enerģētikas nozarē.