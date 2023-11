Irānas ziemeļos piektdien agri no rīta izcēlies plašs ugunsgrēks narkomānu rehabilitācijas centrā, kurā gājuši bojā vismaz 27 cilvēki, ziņo vietējie mediji.

Vēl 17 cilvēki tika ievainoti un nogādāti slimnīcās Langrūdas pilsētā, kas atrodas aptuveni 200 kilometrus uz ziemeļrietumiem no galvaspilsētas Teherānas, ziņoja valsts televīzija.

Ugunsgrēks izcēlies privātajā rehabilitācijas centrā agrā piektdienas rītā.

Ugunsgrēks tika nodzēsts, un varas iestādes izmeklē tā cēloni, ziņo televīzija.

Fire at drug rehab centre in north Iran kills 27

At least 27 people died in a massive fire that broke out at a drug rehabilitation centre in northern Iran early on Friday, the judiciary…https://t.co/97pfk3FjY0

— Naija News (@Naija_News_) November 3, 2023