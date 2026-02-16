Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Pexels.com

Īstas miegamices! Trīs zodiaka zīmes, kurām patīk kārtīgi izgulēties 0

LA.LV
19:02, 16. februāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Kad runa ir par miegu, ne visas zodiaka zīmes ir vienlīdzīgas. Daži cilvēki var mierīgi pamosties agri no rīta un doties savās ikdienas gaitās, bet ir tādi cilvēki, kuriem miegs ir svētākais rituāls, un viņi patiešām izbauda katru mirkli, ko pavada guļot. Ja tu esi no tiem, kuri labprāt paliktu ilgāk zem segas, iespējams, tava zodiaka zīme ir viena no tām, kurai no rītiem patīk pagulēt ilgāk.

Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām? 10
Putins atradis “zelta zivtiņu”, kas viņam varētu palīdzēt finansēt karu Ukrainā
Lasīt citas ziņas

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un tamlīdzīgām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Katras sievietes sapnis! 5 ģimeniskākās zodiaka zīmes vīriešu vidū
Kokteilis
Astrologi nosaukuši divas zodiaka zīmes, kuras noveco visātrāk
Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kuras visvairāk tenko un baumo par citiem cilvēkiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.