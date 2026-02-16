Latvieši turpina nosalt savos dzīvokļos: NMPD atklāj biedējošu statistiku 0
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) februāra pirmajās divās nedēļās vidēji diennaktī sniedza palīdzību un nogādāja ārstniecības iestādēs vidēji sešus līdz septiņus cilvēkus ar ķermeņa atdzišanu vai apsaldējumiem.
Kā aģentūru LETA informēja NMPD Komunikācijas nodaļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Vītola, salīdzinājumā ar janvāri, šādu izsaukumu skaits nav palielinājies.
Savukārt saistībā ar izsaukumiem, kuros sabiedriskā vietā konstatē cilvēka nāvi, NMPD norāda, ka atrašanās aukstā vidē nenozīmē, ka cilvēks ir nosalis, – to var ietekmēt arī pēkšņas veselības problēmas, un NMPD etapā nevar noteikt nāves iemeslu.
NMPD atgādina, ka, redzot cilvēku, kurš uz ielas pakrīt, guļ vai ilgstoši sēž vienā vietā, piemēram, uz soliņa, noteikti jāiet klāt un jānoskaidro, vai nav nepieciešama palīdzība. Ja cilvēks neatbild, viegli jāpapurina viņu aiz pleca un jāmēģina saprast, vai var palīdzēt piecelties un nokļūt siltumā.
Ja cilvēks nereaģē, nekavējoties jāzvana uz ārkārtas tālruni 112 vai 113.
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (VTMEC) rīcībā esošā informācija liecina, ka šogad līdz 30. janvārim reģistrēti 12 nāves gadījumi, kuros nāves cēlonis bijis saistīts ar vispārēju ķermeņa atdzišanu. Miruši deviņi vīrieši un trīs sievietes vecumā no 27 līdz 72 gadiem.
Septiņos gadījumos nāve iestājusies ārpus telpām vai sabiedriskās vietās – uz ielas, parkā, pie ēku ieejām vai pamestos transportlīdzekļos dažādos Latvijas novados. Savukārt piecos gadījumos nāve iestājusies dzīvesvietā vai citās iekštelpās, tostarp neapkurinātās mājās.
Alkohola klātbūtne konstatēta četros gadījumos, četros gadījumos alkohols nav konstatēts, un vēl četros gadījumos laboratorisko pārbaužu rezultāti vēl nav pieejami.
Salīdzinoši 2024. gadā zemas temperatūras iedarbībā bojā gājuši 74 cilvēki, liecina centra dati.
Arī VTMEC atgādina, ka aukstajā gada periodā vispārējas ķermeņa atdzišanas risks būtiski pieaug. Īpaši apdraudētas ir personas, kuras ilgstoši uzturas ārpus telpām, atrodas neapkurinātās telpās, pieder veselības riska grupām vai atrodas alkohola reibumā.
VTMEC aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem, rūpēties par sevi un līdzcilvēkiem, kā arī savlaicīgi informēt atbildīgos dienestus, ja pamanītas personas, kurām nepieciešama palīdzība.