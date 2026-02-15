Nedēļas horoskops no 16. līdz 22. februārim. Nesteidzies ar secinājumiem 0
Auns
Šīs nedēļas vienveidība tev var nedaudz apnikt, jo tu vēlēsies jaunus iespaidus. Centies neieslīgt nomāktībā, pretējā gadījumā vari nepamanīt veiksmes smaidu. Nedēļas beigās var notikt kas īpašs, kas mainīs tavu dzīvi.
Vērsis
Šonedēļ tu riskē pārāk dziļi iegrimt apkārtējo cilvēku darīšanās, bet sev pašam ar grūtībām atradīsi pat pāris brīvas minūtes, kas var radīt aizkaitinājumu un konfliktsituācijas. Tev gribēsies iegūt jaunas zināšanas, pilnveidoties un virzīties uz priekšu, taču laika katastrofāli pietrūks. Centies kontrolēt emocijas jebkurā situācijā un nekaitināties par sīkumiem.
Dvīņi
Pilnīgi iespējams, ka tevi sagaida ievērojams karjeras kāpums. Esi stingrs savos lēmumos un nemaini tos procesa laikā, jo nekas tā negrauj autoritāti kā neizlēmība un steiga. Tavi ienākumi ievērojami pieaugs, tev piedāvās izdevīgu līgumu. Arī personīgajā dzīvē briest patīkamas pārmaiņas. Dalies savā labajā noskaņojumā ar apkārtējiem, un tu varēsi iegūt jaunus draugus.
Vēzis
Izskatās, ka liktenis tev piedāvās vairākas iespējas, no kurām būs jāizvēlas, un izvairīties no nepieciešamības par to padomāt tev neizdosies. Nedēļas vidū vēlams uzvesties pieticīgāk, atturēties no dzēlīgiem komentāriem par apkārtējiem un nepieteikt sevi pārāk skaļi. Brīvdienās iespējams, tevi uzaicinās uz jautru ballīti.
Lauva
Tevi sagaida dinamiska nedēļa, kas būs piepildīta ar dažādiem notikumiem. Tu esi gatavs jaunajam, lai kāds arī būtu tā avots. Jau no pirmdienas ir vērts sākt īstenot to, kas jau sen bija iecerēts. Taču jaunus plānus pagaidām neveido, jo situācija var strauji mainīties. Ceturtdien nav ieteicams nodarboties ar lietām, kas prasa lielu atbildību.
Jaunava
Nedēļa noritēs diezgan veiksmīgi, ja tu nepievērsīsi uzmanību dažiem kaitinošiem sīkumiem apkārtējo uzvedībā. Nesteidzies ar secinājumiem. Pret tevi var izvirzīt paaugstinātas prasības, kurām tev nāksies atbilst, lai neapdraudētu savu autoritāti. Brīvdienas pavadi siltā ģimenes lokā.
Svari
Tev būtu vēlams pievērsties papīru, dokumentu un atskaišu kārtošanai. Tu vari sajust diskomfortu un slēptu spriedzi saskarsmē ar savu izredzēto. Centies nepakļauties apkārtējo ietekmei, ja viņi mēģinās uzspiest tev savu viedokli. Atstāj sev kaut nedaudz brīvā laika un izbaudi to.
Skorpions
Šonedēļ tevi gaida interesantas tikšanās un jaunas iepazīšanās. Tu vari sajust sevī tik lielu spēku, ka būsi gatavs kalnus gāzt, tomēr daži darbi un notikumi var bremzēties, un ne viss notiks tik ātri, kā tu vēlētos. Tavi ienākumi pieaugs, sāksies jaunu projektu īstenošana. Saziņā ar draugiem, tuviniekiem un kolēģiem nesteidzies ar secinājumiem, iepriekš pārdomā katru soli un tiecies pēc saprātīga kompromisa.
Strēlnieks
Tavi centieni tiks atalgoti, un idejas sāks nest lieliskus augļus, ir pienācis laiks rezultātu saņemšanai. Tavs autoritātes līmenis būs augsts, apkārtējie ieklausīsies un lūgs tev padomu. Būtu labi, ja tu spētu sevi motivēt neapstāties pie sasniegtā. Tiesa, mājās tevi var nenovērtēt, taču tas nav iemesls nomāktībai. Iepriecini tuviniekus ar dāvanām.
Mežāzis
Sākas periods, kad tev gribēsies kaut ko pabeigt, bet kaut ko sākt no jauna — iedvesmoti un ar entuziasmu. Rīkojies izlēmīgi un drosmīgi, un tev var negaidīti paveikties pat riskantākajās lietās. Spēja piesaistīt apkārtējos savai pusei palīdzēs tev atrisināt priekšā stāvošos uzdevumus. Brīvdienās gaidi viesus.
Ūdensvīrs
Šonedēļ nevajadzētu veikt liekas kustības un tērēt laiku tukšām sarunām. Steiga tikai nogurdinās, savukārt miers palīdzēs daudz ko sakārtot un saprast. Saudzē veselību, taču arī pilnībā neatslābsti. Otrdien nebrīnies par filozofiska rakstura domām, šī diena veicina pārdomas un garīgo izaugsmi. Piektdien iespējamas domstarpības attiecībās ar biznesa partneriem, taču ne tavas vainas dēļ.
Zivis
Darbs šonedēļ būs viens no svarīgākajiem tavas dzīves aspektiem, taču ne vienīgais. Tevi gaida ne tikai karjeras izaugsme, bet arī pozitīvas pārmaiņas personīgajā dzīvē. Tu vari izmantot savus sasniegumus, lai iegūtu vēl labāku rezultātu. Piektdien un sestdien īpaši patīkami būs romantiski randiņi.