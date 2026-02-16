Foto: SHUTTERSTOCK

Auniem padotos vieglatlētika, Dvīņiem – paukošana: kurā sporta veidā tu kļūtu par olimpisko čempionu? 0

LA.LV
9:29, 16. februāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Kamēr pasaule seko līdzi spožām uzvarām un dramatiskiem notikumiem ziemas olimpiskajās spēlēs, nereti rodas jautājums – kādā sporta veidā es pats varētu izcīnīt medaļu? Interesanti, ka atbilde var slēpties tajā, kādai zodiaka zīmei jūs piederat.

Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām?
RAKSTA REDAKTORS
“Līdz pensijai atlikuši 2 gadi, taču esmu zaudējis darbu.” Ilgmārs cerēja pensionēties priekšlaicīgi, taču ne viss izrādās tik vienkārši
TV24
“Visa pensionēšanās sistēma sabruks…” Pētersone par naudas izņemšanu no pensiju 2. līmeņa
Lasīt citas ziņas

Katras zīmes raksturs, dabiskās īpašības un temperamenta iezīmes var atklāt talantu konkrētā sporta veidā.

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Kā LTV vadībai tas “nepielec”!” Āboliņš un citi, skatoties olimpiskās spēles, norāda, kā ļoti pietrūkst
VIDEO. Šis triks 50 gadus bija aizliegts! ASV daiļslidotājs Maļiņins paveic teju neiespējamo un visa arēna uzgavilē
“Abas rokas un kājas varēja palikt paralizētas!” Mediķi atklāj Grantiņa kritiena nopietnās sekas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.