Auniem padotos vieglatlētika, Dvīņiem – paukošana: kurā sporta veidā tu kļūtu par olimpisko čempionu? 0
Kamēr pasaule seko līdzi spožām uzvarām un dramatiskiem notikumiem ziemas olimpiskajās spēlēs, nereti rodas jautājums – kādā sporta veidā es pats varētu izcīnīt medaļu? Interesanti, ka atbilde var slēpties tajā, kādai zodiaka zīmei jūs piederat.
Katras zīmes raksturs, dabiskās īpašības un temperamenta iezīmes var atklāt talantu konkrētā sporta veidā.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.