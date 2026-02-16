Foto: Ieva Leiniša/LETA

19:00, 16. februāris 2026
Elektroenerģijas vidējā tirgus cena pagājušajā nedēļā visās Baltijas valstīs samazinājās par 22%, aģentūru LETA informēja AS “Latvenergo”.

Latvijā un Lietuvā nedēļas vidējā cena sasniedza 168,6 eiro par megavatstundu (MWh), bet Igaunijā 167,74 eiro par MWh.

Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenu attīstība, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, bija pretēja – cenas pieauga gandrīz visā Ziemeļvalstu reģionā, kamēr Somijā un Baltijas valstīs tās samazinājās. Cenu samazinājumu Baltijā galvenokārt noteica zemāks elektroenerģijas patēriņš, bet papildu ietekmi veidoja palielināts elektroenerģijas imports no Somijas. Tajā pašā laikā samazināta vēja elektrostaciju izstrāde ierobežoja straujāku cenu kritumu Baltijā, bet Ziemeļvalstu reģionā tas bija viens no noteicošajiem faktoriem cenu pieaugumam.

“Nord Pool” sistēmas cena palielinājās līdz 125,08 eiro par MWh, kas ir par 13% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.

Vēja elektrostaciju izstrāde “Nord Pool” reģionā aizvadītajā nedēļā saruka par 44%, bet Baltijas valstīs kritums sasniedza 39%. Savukārt Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamība saglabājās stabilā 100% līmenī.

“Nord Pool” reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 11 074 gigavatstundas (GWh), bet elektroenerģijas ražošanas apjomi – 10 324 GWh.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā samazinājās par 4% un bija 718 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms saglabājās nemainīgs, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, jeb 177 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 8% līdz 210 GWh. Lietuvā tika patērēta 331 GWh elektroenerģijas, kas ir samazinājums par 3%, salīdzinot ar nedēļu iepriekš.

Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs samazinājās par 10%, un kopā tika saražota 501 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija gandrīz nemainīga, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, un sasniedza 189 GWh. Igaunijā izstrāde pieauga par 2%, un tika saražotas 139 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana samazinājās par 25% līdz 173 GWh.

Pagājušajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 107%, Igaunijā – 66%, bet Lietuvā – 52%. Baltijas valstīs tika saražoti 70% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.

