Atvara
Atvara
FOTO: LSM/Lauris Vīksne

Atklāts, kurš bija žūrijas favorīts konkursā “Supernova”, bet kurš galu galā uzvarēja skatītāju balsojumā 0

LA.LV
21:01, 15. februāris 2026
Kokteilis Baudi

14. februārī tiešraidē par Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa “Supernova” uzvarētāju kļuva Atvara, iegūstot pirmo vietu gan žūrijas, gan skatītāju vērtējumā, un jau 14. maijā ar dziesmu “Ēnā” pārstāvēs Latviju 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa otrajā pusfinālā Austrijas pilsētā Vīnē.

Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām? 10
Cenu starpība ir diezgan liela: kurš pārtikas veikals šobrīd ir visdārgākais? 53
Lasīt citas ziņas

Konkursa “Supernova” fināla rezultātus noteica skatītāju un žūrijas balsojuma kopvērtējumā:

1. Atvara – 1. vieta skatītāju balsojumā, 1. vieta žūrijas vērtējumā.

CITI ŠOBRĪD LASA
RAKSTA REDAKTORS
FOTO, VIDEO. “Migla nebija vainīga!” Eksperts atklāj patieso iemeslu šausminošajai 8 auto sadursmei uz Ķekavas apvedceļa
“”Iekļaujošais” citiem bērniem spēra, dūra ar šķērēm! Nekad vairs!” Latvieši skarbiem vārdiem nopeļ skolās notiekošo haosu
Krimināls
“Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldē”, iespējams, notikusi vērienīga krāpšana

2. “Kautkaili” – 2. vieta skatītāju balsojumā, 2. vieta žūrijas vērtējumā.

3. Emilija – 3. vieta skatītāju balsojumā, 3. vieta žūrijas vērtējumā.

4. Robert Ox – 4. vieta skatītāju balsojumā, 4. vieta žūrijas vērtējumā.

5. Miks Galvanovskis – 5. vieta skatītāju balsojumā, 7. vieta žūrijas vērtējumā.

6. TIKASHA SAKAMA – 7. vieta skatītāju balsojumā, 5. vieta žūrijas vērtējumā.

7. “ELPO” – 8. vieta skatītāju balsojumā, 6. vieta žūrijas vērtējumā.

8. “De Mantra” – 6. vieta skatītāju balsojumā, 10. vieta žūrijas vērtējumā.

9. LEGZDINA – 9. vieta skatītāju balsojumā, 9. vieta žūrijas vērtējumā.

10. Krisy – 10. vieta skatītāju balsojumā, 8. vieta žūrijas vērtējumā.

Izlozē noskaidrots, ka konkursa “Supernova” uzvarētājas dziesma Eirovīzijas konkursā izskanēs otrajā pusfinālā. Tajā kopā ar Latviju šogad piedalīsies arī Armēnija, Rumānija, Šveice, Azerbaidžāna, Luksemburga, Bulgārija, Čehija, Albānija, Dānija, Kipra, Norvēģija, Malta, Austrālija un Ukraina. Otrais pusfināls notiks 14. maijā, bet fināls – 16. maijā.

Supernova fināls 2026
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Nav saprotams, par ko!” Skatītāji komentē Atvaras uzvaru “Supernovā”, viedoklis ir arī Ainaram Mielavam
Kokteilis
“Supernova” otrais pusfināls noslēdzies – zināms lielā fināla desmitnieks
Kokteilis
FOTO. “Un tā lēnām, lēnām…” Čemodānus uz Eirovīziju šogad krāmēs Atvara
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.