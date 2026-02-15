VIDEO. “Vajag visu pa čupiņām!” Juris Žagars beidzot pastāstījis, kādam mērķim viņš savulaik domes sēdē skaitīja skaidro naudu 0
Daudziem droši vien prātā iespiedies video, kuru bija pamanījuši gan mediji, gan plaša sabiedrība. Tajā kāds bija slepus nofilmējis, kā tābrīža Cēsu domes deputāts Juris Žagars sēdes laikā skaita naudu. Izskanēja dažādas interpretācijas, bet izrādās, ka pašam Jurim Žagaram neviens īsti neesot šo jautājumu uzdevis, taču nu tas ir izdarīts.
Viesojoties LTV1 Gundara Rēdera vadītājā raidījumā “Viens pret vienu”, Juris Žagars vaļsirdīgi atzinies, kam toreiz bija nepieciešama nauda.
Viņš arī neslēpj, ka pats neesot vēlējies nākt klajā ar skaidrojumiem, lai nerodas iespaids, ka viņš taisnojas, taču esot priecīgs, ka beidzot kāds tieši pajautā, lai ir iespēja atbildēt.
Īsumā daloties ar garo stāstu, Juris Žagars norāda, ka todien ļoti steidzies, domes sēde ievilkusies, taču ārā jau gaidījis taksists, lai viņš varētu braukt pie mammas, kura pati nestaigā un ir cienījamā vecumā.
Viņš pats tagad atzīst, ka toreiz rīcība naudu skaitīt tik pamanāmi bijusi muļķīga, taču baidījies steigā piemirst to izdarīt, tāpēc steidzies saskaitīt naudu, ko nolikt mammai.
Juris Žagars stāsta: “Mamma pēc Andreja nāvas divos gados burtiski sabruka. Viņai 24/7 ir divas aprūpētājas. Kad es varu, es braucu, protams, bet man darbs ir Rīgā un man jābrauc uz ārzemēm – uz divām, trim nedēļām strādāt. Tātad ko es daru? Es aizeju uz bankomātu pretī domei, es varu parādīt izdruku, izņemu tūkstoti eiro un dodos ar šiem tūkstots eiro uz domes sēdi. Domes sēde ieilgst, man ir jāskrien prom uz Rīgu, mani ārā gaida taksis ar aprūpētāju.”
Mammai tas esot svarīgi, lai ir sagādāta malka, lai ir pietiekami daudz ēdiena un lai ir skaidras naudas rezerve, līdz ar to ir skaidrs, ka viņai vienkārši ir jāatstāj to naudu.
“Viņai vajag visu nolikt pa čupiņām!” stāsta Žagars, kurš atstājot naudu medicīnai, taksim, ēdienam un rezervei.