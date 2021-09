Foto: Ieva Čīka/LETA

"Izcili prāti apspriež idejas, vidēji diskutē lietas un zema līmeņa prāti runā par cilvēkiem," Streips par "spožākajiem" komentētājiem







Komentārus šim portālam esmu rakstījis reizi nedēļā kopš pagājušā gada 1. septembra. Nemaz nebiju pamanījis, ka pienākusi sava veida gadskārta.

Reizēm komentārā esmu atsaucies uz kaut ko tādu, ko zem mana teksta kāds ir atstājis kā savu komentāru. Tādos gadījumos turpat zemāk vai nākamajā nedēļā kāds rakstīs “Aha! Streips lasa šos komentārus!”

Jā. Streips lasa šos komentārus, galvenokārt cerībā, ka varbūt, varbūt, varbūt kāds būs uzrakstījis kaut ko saistībā ar komentāra tēmu. Tā, piemēram, pirms pāris nedēļām komentārs bija par Maskavas puča trīsdesmitgadi. Par grupiņu izkurtējušu veču, kuri nolēma vēlreiz pamēģināt Padomju Savienībā atjaunot totalitārismu. Izgāzās viņi, un rezultāts bija Latvijas neatkarības atjaunošana.

Zem šī teksta, persona, kura sevi sauc “Juhans” uzrakstīja: “PSRS sabrukums jau bija sācies un vairs nebija novēršams, savukārt pučisti tikai paātrināja šo sabrukuma gaitu.”

Piekrītu. Kāds ar palamu “Orange”: “Vienīgais no pučistiem, kurš vismaz beigās rīkojās pareizi, bija Pugo.” Runa ir par kādreizējo Latvijas PSR dūzi Borisu Pugo, kurš bija kļuvis par PSRS iekšlietu ministru, piedalījās puča organizēšanā un, kad izrādījās, ka tur nekas nesanāks, nošāva savu sievu Valentīnu un tad nošāvās pats. Iespējams, ka arī Valentīna pati sevi nošāva, bet tas pēc 30 gadiem vairs nav svarīgi. Varam diskutēt vai pašnāvība reprezentē rīkošanos “pareizi,” bet arī “Orange” rakstīja par tēmu.

Arī par tēmu, lai gan drusku apšaubāmāka ir šī replika no “xyz”: “Puču taču iniciēja Gorbačovs, lai tiktu vaļā no vecajiem kraminiekiem, un tie duraki uzķērās.” Atzīstu, puča laikā arī man likās, ka varbūt tas ir smalki izspēlēts teātris, lai Gorbijs pēcāk varētu atgriezties kā uzvarētājs un reformists, bet laikā kopš tam nekas nav liecinājis, ka tā tas bija.

Tas pats sakāms par “prātnieks” repliku: “Kā var nesaprast — Gorbačovs netika galā ar valsts krīzi un uzticēja to veikt pučistiem, tikai tie nodeva Gorbačovu, jo nedeva pavēli šaut.” Atkal, nekas par to kopš tam nav liecinājis. Mihails Gorbačovs nudien cerēja saglabāt Padomju Savienības Sociālistisko republiku, un pučs arīdzan un tomēr bija pret viņu.

Bet tagad pievērsīsimies citiem sarunas dalībniekiem. Nosacīti par tēmu, ļoti nosacīti, ir šis apgalvojums no cilvēka, kurš sevi nosauca par “Vienīgo” un tad turpināja: “… fatālo kļūdu ‘pučisti pieļāva, ka nerīkojās kā Ķīna un neapšāva visus Streipam līdzīgos zombijus.”

Grūti spriest, ko teikt par šo repliku. Neatceros lasījis, ka Ķīnā būtu kādreiz nācies apšaut zombijus. Nezinu, kur meklēt zombijus, kuri ir man līdzīgi. Nezinu, vai vispār ir tāda lieta kā zombiji. Šausmenēs reizēm tādi uzrodas, bet kaut kā dzīvē nav, vismaz apzinoties, ar tādu sastapties.

Un tad vēl šī jaukum jaukā replika no acīmredzot ļoti labi audzināta cilvēka, kuram iztēle ir visai trūcīga, ņemot vērā, ka viņš sev kā palamu portāla vajadzībām tikai un vienīgi varēja iedomāties “x.” “x” uzdeva laikam retoriski uztveramu jautājumu: “Vai tu pediņ vienreiz liksies mierā!?” Ar izsaucēju un jautājuma zīmi, lai uzsvērtu, ka acīmredzot “x” nu ļoti, ļoti un dikti, dikti grib, lai es liekos mierā. Es būtībā esmu tāds miera mika. Nezinu, kādā nozīmē “x” grib, lai es liekos mierā. Pieņemsim, ka no “x” puses tā bija vienkārši tāda noburkšķēšanās. Varbūt viņam (viņai) vēders sāpēja?

Bet ir divas tēmas, kuras absolūti izsauks milzīgu pretestību no lasītājiem, vismaz tiem, kuri atrod par vajadzīgu atstāt savus tekstus (nereti nemainītus un ar tām pašām valodas un gramatikas kļūdām) zem visiem rakstiem pēc kārtas. Tie, kuri tā dara, ceru, jūs sevi te atpazīstat, un zināt — tas ir nogurdinoši.

Viena tēma ir kādreizējais ASV prezidents Donalds Tramps. Un otra tēma ir Covid-19 pandēmija un it īpaši vakcinēšanās.

Attiecībā uz to pirmo, ir LA.LV lasītāji, kuri vismaz apgalvo, ka viņi ir minētā kādreizējā prezidenta fani. Zem pēdējā šeit publicētā komentāra persona, kura sevi sauca “Streipam nokaunēties” (kā jau minēju, iztēle šajos cilvēkos nekāda ievērojama nav) rakstīja šādi:

“Trampu vajag likt mierā. Jo lielākas izgāšanās par Baidenu ASV nav bijis. Pat Niksons bija labāks par slimo, demento onkulīti Baidenu, kuram patīk apgrābstīt jaunas meitenes un pat bērnus (redzami daudzi video YouTube), un kurš apkaunoja visu Rietumu pasauli bēgot no Afganistānas, un atstājot talibaniem ieročus miljardu vērtībā.”

Acīmredzot šī ir persona, kura interesējas par vēsturi, ja reiz piesauca Ričardu Niksonu, kurš bija ASV prezidents no 1969. līdz 1974. gadam. Tajā laikā Latvija bija zem dziļas un stagnējošas okupācijas. Ja “Streipam nokaunēties” bija pieeja materiāliem par Amerikas politiku, varbūt “Streipam nokaunēties” bija čekists. Varbūt daļa no represīvās sistēmas.

Te vēl piebildīšu, ka “Streipam nokaunēties” acīmredzot sevī arī saredz veselības aprūpes ekspertīzi attiecībā uz medikamentu ivermektīns. “Streipam nokaunēties” zināja skaidrot: “Ar Ivermectin zālēm strādā daudzi ārsti, kuriem pēc šo zāļu lietošanas, neviens Covid slimnieks vairs nav nomiris. Ir klīniski pētījumi, ir zinātniski pētījumi. Tas ir pieejams.”

Par to, kas šis medikaments patiesībā ir, par to varat izlasīt pagājušās nedēļas komentārā, sākot ar rindkopu, kura sākas ar vārdiem “Patlaban Amerikas reakcionārajos…”

Galvenais, ko šajā kontekstā gribu teikt, ir tas, ka esmu visnotaļ pārliecināts, ka “Streipam nokaunēties” nevarētu uzrādīt pat vienu nopietnu (uzsveru — nopietnu) pētījumu, kurā būtu konstatēts, ka ivermektīns kādu ir izārstējis no Covid-19 vīrusa.

Ivermektīnu ražo farmācijas uzņēmums Merck. Uzņēmuma Merck mājaslapā varam atrast vārdus “Pašreiz pieejamie dati neuzrāda, ka ivermektīns ir efektīvs pret Covid-19. Lielas ivermektīna dozas ir bīstamas. Un nekad nelieto medikamentu, kas domāts dzīvniekiem, jo dzīvnieku ivermektīna produkti ir ļoti atšķirīgi no tiem, kas paredzēti cilvēkiem. Tas ir attiecīgā medikamenta ražotājs. “Streipam nokaunēties” acīmredzot bija sagrābstījis kaut kādu informāciju kaut kur no kaut kā un to pārtaisījis par jēdzienu “ir klīniski pētījumi, ir zinātniski pētījumi, tas ir pieejams.”

Sazvērestības teoriju apcirkņos varbūt. Zinātnē nē. Ir cilvēkiem domāts ivermektīna variants, ja gadās utis matos. Tas ir ārēji lietojams medikaments un viss. Cilvēki Amerikā ir rijuši zirgiem un govīm domātas attārpošanas zāles. Un pirms pāris dienām britu laikrakstā the Guardian bija virsraksts “Slimnīcas Oklahomā pārpludinātas ar cilvēkiem, kuri pārdozējušies ar ivermektīnu.” Kuru laikraksts apraksta ar vārdiem “bez jebkādiem pierādījumiem tie uzskata par Covid ārstniecības līdzekli.”

Tieši tāpēc, ka doma par šādu līdzekļu efektivitāti pastāv tikai satrakotos prātiņos, savos komentāros bieži vien esmu rakstījis, ka pareizais lēmums pandēmijas laikā ir vakcinēties. Un te ir atbilde uz šo domu, no personas, kuri sevi aprakstīja ar jēdzienu “😊sieviete”:

“Pirmām kārtām stteip, IZARSTE SAVU GALVU UN OTRU DIRSAS GALU, LAI KĀDU MĀCĪTU, KATRS CILVĒKS PAR SAVU ĶERMENI ATBILDĪGS PATS, un kaut kādu izmēģinājuma suslu nepotesu, VARI TŪPĻA ZARNU CIENĪTĀJ KERKT ZVIEGT CIK TIK. ATRADUSI SĒTAS NOPLUSO SUNI KURŠ NERGTS, SMIRDINA GAISU NO PAŠĀ RĪTA. Vacies uz savu ASV, diktē tur savu smridosos padomus tik tiešām jāsāk piekrist vienam otram kad jāsāk šādus pretekļus slanit, no riešanas pat acis lec no acu dobumiem ārā.”

Pareizrakstība, lielo burtu un garumzīmju izmantošana pareizi vai nepareizi, nokopēta precīzi tā, kā “😊sieviete” to rakstīja.

Pirmais, kas man te jājautā, vai tiešām sieviete? Ja sieviete, tad tā ir viena ļoti rupja mamzele nudien. Acīmredzot kūtī audzināta.

Bet paskatīsimies vēl, šoreiz no tā, ko ļaudis sarakstīja zem pagājušās nedēļas komentāra, kurš, atgādināšu, bija par propagandu un tās vēsturi:

“Nopirktais tārps, tavs zemiskums ir neizmērojams. Mālu stumdītāj, pazemo un citus norej, bet paskaties spogulī, pirms atver savu netīro muti ar melnajiem zobiem, staipīgās siekalas uz šī viepļa lūpā, putās pārvērtušās aprejot tautu, kura baro.”

Paskatījos. Nav man melnu zobu. Siekalas arī nav staipīgas.

“Par pretīgo sūdu tārpu precīzi pateikts.”

“Žēl ka Streips nav saindējies un nomiris.”

“Pederasts – Streips mācīs Latviešu tautu. Asenizators un sūda trubadūrs no TV 24.”

Es personīgi zinu, ka tautas vārdu mēs latviešu valodā rakstām ar mazo burtu. Bija jāpaskatās mātē Gūglī, kas ir asenizators. Izrādās — kanalizācijas cauruļu tīrītājs. Tāds nekad neesmu bijis. Arī nezinu, kā uztvert jēdzienu “sūda trubadūrs no TV 24.” Nekad TV 24, izņemot vienreiz Ziemassvētku pašreklāmas vajadzībām, neesmu dziedājis, un kaut kā šķiet, ka trubadūram ir jādzied.”

“Streipam galva sūdi vien, sūdi vien.”

Vai paldies, mīļo cilvēciņ, kurš sevi aprakstīja ar vārdu “FakC,” kas laikam ir jēdziena “fakts” variants. Ironiski, ņemot vērā to, ka man tāpat kā visiem cilvēkiem galvā ir smadzenes.

Un tad vēl šis savārstījums, atkal — tieši tā, kā tas bija rakstīts portālā no personas “sprogainitis777″: …tu zilais dolbojob…varetu tities uz savh piedirsto Ameriku un tur gudri dirst….mes te pasjh tiksim galaaa…corvids jau sen par tevi nirdz….teica.lai tu vle paris akcinas ietriec….varbut tad tev smadzenes ieslēgsies…..kak to kak….”

Būtībā bez komentāriem. Cilvēks šo repliku portālā izvietoja 6. septembrī pulksten 2:33 naktī, kad droši vien smadzeņu stāvoklis nebija pašā labākajā statusā. Pustrijos naktī vairums cilvēku mēdz snaust, arī es.

Bet jau sen esmu sapratis vienu lietu. Latvijā ir vesela strīpa cilvēku, kuri par mani domājot spēj tikai un vienīgi domāt seksa kategorijās un vēl konkrētāk anālā seksa kategorijās. No turienes tā doma par “sūdu” nonākšanu smadzenēs ir radusies.

Kādreiz Latvijas Republikas Saeimā bija deputāts vārdā Leopolds Ozoliņš, kurš regulāri gejus aprakstīja ar vārdiem “kaku stumdītāji.” Tur tas pats variants.

Par to, ko es seksā daru vai nedaru, nerakstīšu, jo tā nav neviena cita cilvēka darīšana, lai ar cik ļoti viņi neuzbudinātos par domu, ka Streips nodarbojas ar fakingu.

Pirmkārt, esmu visnotaļ pārliecināts, ka dažs labs no šiem varonīgajiem censoņiem ar savu meiteni arī ir nodarbojies tā teikt, no pēcpuses. Tādā gadījumā šie varonīgie censoņi zina, ka tas nav process, kurā fekālijas plūst un šķīst uz visām pusēm, jo ir tāda lieta, kā klizma, kura to var novērst.

Otrkārt, vienmēr mani ir uzjautrinājis fakts, ka paši smagākie homofobi attiecībā pret domu divi džeki kopā mēdz būt džeki, kuriem dikti patīk skatīties divas sievietes ar lieliem pupiem un augstpapēžu kurpēm, kuras ņemas viena ar otru. Tā ir viendzimuma mīla, kura pietiekami daudziem “naturāļiem” patīk itin labi. Tur varbūt ir saskatāms savs liekulības moments, bet tomēr.

Un pēdīgi, mīļie lasītāji, piedāvāšu vienu pēdējo domu tiem, kuri mani vēlas saukt par sūdu stumdītāju. Jūs es varu uzskatīt par smirdīgu pežiņu laizītājiem, un varu apzvērēt, ka man tas šķiet tikpat pretīgi cik jums doma par diviem džekiem gultā.

Kādreizējā ASV pirmā lēdija Eleonora Rūzvelta (kurai, ja kas, blakus vīram Franklinam arī bija sirdsdraudzene Lorēna Hikoka, tajā skaitā romantiskā un visticamāk arī seksuālā nozīmē) reiz nāca ar šādu domu:

“Izcili prāti apspriež idejas. Vidēja līmeņa prāti diskutē lietas. Un zema līmeņa prāti runā par cilvēkiem.”

Ja tu, lasītāj, esi cilvēks, kurš absolūti vienalga, par ko es šajā portālā esmu rakstījis, un rakstījis šajā portālā esmu par daudzām un dažādām tēmām sākot ar ārkārtas vēlēšanām Rīgā un beidzot ar materiālu par propagandu (rīt vai parīt būs pārdomas par vienpadsmitā septembra uzbrukumiem) — ja tu vienalga, par ko ir tēma, spēj tikai un vienīgi uzrakstīt vārdus “pederasts Streips,” tad tu piederi Rūzvelta kundzes minētajiem zemā līmeņa prātiem. Skumji.