Latviešu ideja: kafijas biezumus pārstrādā krāsns iekuros







Ingrīda Mičāne, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirms dažiem gadiem augstskolā “RISEBA” dažādu pasākumu organizēšanas gaitā izveidojās draugu grupa, kuras biedri vēlāk kļuva par jaunuzņēmuma “Koffeco” līdzdibinātājiem. Šogad uzņēmums sācis ražot tabletes no kafijas biezumiem, kuras var izmantot kā iekuru krāsnīs, kamīnos un ugunskuros. Tā ir ekoloģiska alternatīva uguns iekuram un īpaši piemērotas videi draudzīga dzīvesveida piekritējiem.

Kā viss sākās? “2020. gada decembrī kādā Rīgas kafejnīcā sākām diskutēt par to, ka kafijas tasītē esošie biezumi nonāk atkritumos. To apstiprināja arī kafejnīcas personāls. Sākām pētīt, ievākt informāciju un sapratām, ka pastāv iespēja pārvērst atkritumus par izejvielu, turklāt šāda biznesa ideja veicinās atkritumu pārstrādi un palīdzēs uzlabot apkārtējo vidi,” stāsta uzņēmuma vadītājs Viktors Krišjansons.

Izstrādājot savu biznesa plānu, vērsušies pie potenciālajiem sadarbības partneriem un izplatītājiem Latvijā. Pirmie, kas noticēja idejai un kļuva par partneri, bija degvielas uzpildes staciju tīkls “Circle K Latvia”. Kā norāda “Circle K Latvia” Tirgus attīstības departamenta direktors Gatis Pavārs, gada laikā tīkla uzpildes stacijas pārdod vairāk nekā septiņus miljonus kafijas krūzīšu, kas nozīmē arī to, ka tiek radītas 90 tonnas kafijas biezumu atkritumu. Tagad, sadarbībā ar “Koffeco”, kafijas “dzīves cikls” var noslēgties ar biezumu nodošanu otrreizējai pārstrādei.

Sadarbībā ar zinātni

V. Krišjansons atzīst, ka “Koffeco” nebūt nav vienīgais uzņēmums pasaulē, kas nodarbojas ar kafijas atkritumu pārstrādes risinājumiem, tomēr tas esot vienīgais, kas ieguvis nepieciešamās pētniecības un biznesa attīstības zināšanas un prasmes, lai izveidotu pārstrādes procesu bez jebkādiem pārpalikumiem.

“Ceļš līdz mūsu pirmajam produktam – kafijas biezumu iekura tabletēm – nav bijis viegls, un esam gājuši cauri vairākiem izstrādes un testēšanas posmiem, lai nonāktu pie gala produkta, kas atbilst uzņēmuma kvalitātes kritērijiem. Lai pārbaudītu idejas dzīvotspēju, piesaistījām LIAA inovāciju līdzfinansēšanas instrumentu – inovāciju vaučeru.

Vaučera programmas ietvaros uzņēmums piedāvā ideju, kuru līgumpētījuma ietvaros izstrādā un pārbauda zinātniskais partneris. Mūsu gadījumā tas bija Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģiju institūts, kam jau bija nepieciešamās iekārtas un zinātniskās kompetences. Izpēte bija interaktīvs process, un īsto formulu atradām, izmēģinot vairākus simtus dažādu komponenšu variāciju,” tā Viktors.

Jautāts par pārējām iekura tablešu izejvielām, viņš teic, ka “Circle K Latvia” nodrošina uzņēmumam galveno izejvielu – kafijas biezumus – un līdz šim pārstrādei nodevis vairāk nekā divas tonnas izlietoto biezumu. Pārējās nepieciešamās vielas iepērk no tirgū pieejamajiem piegādātājiem. Produkta pilnvērtīgas sastāvdaļas atklāt gan nevarot, tas ir pašu izstrādātais intelektuālais īpašums.

Taču, jautāts, vai līdzīgu produktu būtu iespējams ražot arī mājas apstākļos savām vajadzībām, viņš teic, ka viss ir iespējams, taču ne viss ir ekonomiski dzīvotspējīgs. “Lai produktu padarītu patērētājam pieejamu un ar saprātīgu cenu, ir nepieciešams mērogot ražošanas procesu līdz apjomiem, kad produkta vienības cena spēj konkurēt ar līdzīgiem produktiem tirgū. Protams, mūsu izstrādātais risinājums ir videi draudzīgs, tomēr, ja tas būtu neprātīgi dārgs, būtu jāmeklē citas alternatīvas.”

Meklē investorus

Patlaban “Koffeco” produkts atrodas efektivitātes pārbaudes pēdējā stadijā, kas nozīmē, ka līdzšinējās produkta vienības tika ražotas ar neliela mēroga iekārtām. “Šobrīd aktīvi piesaistām investorus un plānojam tuvākā gada laikā izveidot pilna mēroga ražotni. Mūsu mērķis ir nodrošināt produkta plašu pieejamību Baltijas valstīs, kā arī sākt strādāt Ziemeļeiropā,” norāda Viktors.

Viņš arī atklāj, ka kopš projekta sākuma attīstībā investēti apmēram 120 000 eiro – piektdaļa investīciju ir personīgais ieguldījums, ap 50% tika saņemti inovāciju atbalsta grantu veidā un ap 30% nāk no Igaunijas zaļo jaunuzņēmumu akseleratora “Beamline Accelerator”. Ieguldījumu atdeves termiņš pagaidām nav skaidrs. “Jaunuzņēmuma attīstības dinamika ir ļoti neparedzama, līdz ar to nav iespējams precīzi noteikt, kad spēsim nodrošināt ieguldījuma pilnu atdevi. Katra investētā eiro mērķis ir palielināt uzņēmuma vērtību – to mēs darām, regulāri sekojot līdzi tirgus atsauksmēm un uzlabojot produktu un procesu efektivitāti.”

Nav modes lieta

Savukārt uz jautājumu, vai kafijas biezumu pārstrāde ir kārtējais jaunlaiku ekomodes virziens vai tomēr perspektīvs bizness, Viktors norāda uz otro variantu. Kafija ir otra visvairāk pārdotā prece pasaulē, to pēc pārdošanas apjoma apsteidz tikai jēlnafta. Ikdienā pasaulē tiek izdzerti vairāk nekā divi miljardi tasīšu kafijas, radot 30 miljonus kilogramu kafijas biezumu, no kuriem lielākā daļa nonāk atkritumu poligonos. “Vēl nesen izlietoti kafijas biezumi (angl. “Spent Coffee Grounds” jeb SCG) tika uzskatīti par nederīgiem tālākai lietošanai un visbiežāk tika izmesti atkritumos.

Anaerobā bakterioloģiskā procesa rezultātā katra izmesto SCG tonna rada 340 m3 siltumnīcefekta gāzes (SEG) metāna, kas ir līdz 86 reizēm videi kaitīgāka gāze nekā ogļskābā gāze. SCG radītā metāna SEG emisiju globālā ikgadējā negatīvā ietekme ir vienāda ar apmēram 345 000 sadedzināto ogļu vagonu vērtību. Tas ir līdzvērtīgs lielums viena gada laikā saražotajam ogleklim, ko piesaista ap 299 300 km2 liela meža platība (Itālijas valsts platības lielumā). “Koffeco” mērķis ir izņemt “atkritumu” komponentu no kafijas dzīves cikla, izveidojot jaunu posmu produkta vērtības ķēdē, izmantot kafijas atkritumus kā izejvielu un ieviest daudzpakāpju pārstrādes risinājumu maksimālai SCG ekonomiskai atdevei. Esmu pārliecināts, ka šādi biznesa modeļi un videi draudzīgi risinājumi ir tikai likumsakarīgi biznesa virzieni nu jau pavisam tuvā nākotnē,” rezumē uzņēmuma vadītājs.

Ikdienā pasaulē tiek izdzerti vairāk nekā divi miljardi tasīšu kafijas, radot 30 miljonus kilogramu kafijas biezumu, no kuriem lielākā daļa nonāk atkritumu poligonos. Tātad izejvielu “Kofecco” kafijas iekura tabletēm netrūks. Publicitātes foto

Sēkla

SIA “Koffeco” reģistrēta 2021. gada februārī ar 2800 eiro pamatkapitālu.

Dīgsts

Izmantojot LIAA inovāciju vaučeru, sadarbībā ar RTU Vispārīgās ķīmijas tehnoloģiju institūtu izstrādāta iekura tablešu recepte;

Projektā ieguldīti 120 000 eiro, no kuriem 50% ir granti, ap 30% – Igaunijas jaunuzņēmumu akseleratora “Beamline Accelerator”, pārējais – pašu finansējums. Pārstrādātas pirmās divas tonnas kafijas biezumu.

Augļi

Jūlijā tirdzniecībā laista pirmā produkcijas partija;

Turpināsies darbs arī pie veidiem, kā no biezumiem ražot briketes, vienreizlietojamus galda piederumus, karsto dzērienu krūzes, aktivēto ogli un kafijas ēterisko eļļu;

Plānots eksports Baltijas un Ziemeļeiropas reģionā.

VĒRTĒJUMS: Ļoti apsveicams projekts

Inguss Reizenbergs, SIA “Gemoss” mārketinga projektu vadītājs, zīmola “Monin” pārstāvis Latvijā: “Ļoti apsveicams projekts, neesmu neko tādu pasaulē dzirdējis, inovatīvi un zaļi. Svarīgi šajā lietā ir spēcīgi partneri, kas var atbalstīt un ar ko kopā augt un mainīties, un “Circle K” tāds noteikti ir. Sociālā korporatīvā atbildība ieņem arvien lielāku lomu uzņēmumu ikdienā, ilgtspējīga domāšana, un tā tiek iekļauta uzņēmumu stratēģijās. Tas nebūs viegls ceļš, bet vēlu veiksmi, izdošanos un ticu, ka šāda veida uzņēmējdarbībai ir nākotne.”