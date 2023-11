Ilustratīvs attēls. Foto. LETA © Jānis Asaris

Izmaiņas Ceļu satiksmes noteikumos! Vissezonas riepas no nākamā gada oktobra vairs nevarēs izmantot ziemas periodā Ieteikt







Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pl. 17:32.

Valdība otrdien atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) rosinātās izmaiņas Ministru kabineta (MK) noteikumos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa, kas nosaka, ka no 2024.gada 1.oktobra Ceļu satiksmes noteikumos noteiktajā ziemas periodā, automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, ir jābūt aprīkotiem ar riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos un kas marķētas ar apzīmējumu “kalns un sniegpārsliņa”.

Tāpat noteikts, ka līdz minētās prasības spēkā stāšanās datumam spēkā joprojām ir prasība par automobiļu, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, aprīkošanu ar ziemas riepām – ar attiecīgā lietojuma apzīmējumu “M+S”, “M&S”, “M.S”, “kalns un sniegpārsliņa” laikposmā no 1.decembra līdz 1.martam.

Līdz šim normatīvajos aktos ziemas riepas bija apzīmētas ar apzīmējumu “M+S” (dubļi + sniegs) vai arī kalna apzīmējums ar sniegpārsliņu. Izmaiņas ieviestas saistībā arī ar Apvienoto Nāciju Organizācijas izstrādāto normatīvo aktu, kurā kalns ar zvaigznīti jau ir ieviests kā vispasaules apzīmējums.

Tāpat izmaiņas veiktas, jo tirgū ir novērots, ka piedāvājumā parādās riepas ar “M+S” apzīmējumu, kurām protektorā nav iestrādātas speciālās ledus lameles, lai riepas varētu novaldīt uz apledojuša vai slidena ceļa.

Vienlaikus līdz ar esošā regulējuma izmaiņām VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) ir informējusi riepu tirgotājus un to pārstāvjus par šādu plānoto kārtību, tāpat būtībā lielākā daļa no riepām, kas tiek piedāvātas tirgū un norādītas kā “ziemas riepas”, kā arī – tiek kontrolētas tehniskajā apskatē ziemas periodā – atbilst jaunajām prasībām. Šāda riepu komplekta cena neatšķiras no cita veida riepām.

Jaunie noteikumi ieviesti saistībā ar “Ceļu satiksmes drošības plāna 2021.-2027.gadam” noteiktajiem mērķiem par ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaita samazinājumu, kā arī, ņemot vērā 2022.gada 2.decembra Ceļu satiksmes drošības padomes domnīcā nolemto, ka normatīvajos aktos nepieciešams veikt izmaiņas, papildinot ar prasībām par jaunu ziemas riepu marķējuma lietošanu un nosakot pārejas periodu.

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz, ka gadījumos, ja transportlīdzeklim tiek konstatēti būtiski trūkumi vai bojājumi, pagaidu atļauja tiek izsniegta tā, lai netiktu pagarināts spēkā esošas atļaujas piedalīties ceļu satiksmē termiņš vai jau izsniegtas pagaidu atļaujas termiņš.

Jau ziņots, ka Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka no 1.decembra līdz 1.martam visiem automobiļiem un autobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Pārējā laikā ziemas riepu lietošana ir pēc autovadītāja ieskatiem un atbilstoši laika apstākļiem. Savukārt riepas ar radzēm drīkst izmantot tikai no 1.oktobra līdz 1.maijam.