Jūsu mājas ir Jūsu pils. Tieši tāpēc ir svarīgi uzspodrināt savu mājokli, lai harmonija valdītu gan telpā, gan prātā. Daudzi mājokli salīdzina ar cilvēka spoguļattēlu, līdz ar to, sakārtojot mājās esošos plauktus un skapjus, iespējams arī no savas dzīves aizmēzt visu lieko.

Varbūt var likties nedaudz dīvaini, bet kārtība mājās ne tikai daudz ko spēj pateikt par cilvēkiem, kas tajās dzīvo, bet arī uzlabot dzīves kvalitāti. Par to runā arī dažādas filozofijas, piemēram, fen šui. Arī ezotēriskā literatūra bieži iesaka, lai sakārtotu savu dzīvi, vispirms jāsāk ar savu mājokli.

Mājoklī jājūtas ērti

Mājas ir tās vietas, kur cilvēkam paslēpties no ārpausaules, atstājot rūpes un raizes aiz durvju sliekšņa. Agrāk teica, ka aiz mājokļa durvīm jāatstāj arī darbs, bet Covid-19 daudziem izmainījis ierasto dzīves ritmu, liekot strādāt un mācīties attālināti. Tāpēc arī jāparūpējas, lai mājās tiktu iekārtots atsevišķs darba stūrītis, kur darbam un mācībām nepieciešamās lietas vienmēr būtu pa rokai. Tas uzlabos gan darba efektivitāti, gan arī ļaus noskaņoties uz profesionālas nots, nezaudējot māju sajūtu.

Ja cilvēks pats savās mājās jūtas ērti, arī dzīvē viņš jūtas daudz harmoniskāk. Tieši tāpēc ir vērts ar kritisku aci nopētīt savu mājokli. Ja par redzēto sirdī ieplūst prieks un lepnums, tad arī dzīvē iespējams justies laimīgāk. Māja ir kā drošības osta, kurā vienmēr prieks atgriezties.

Grūtāk ir tad, ja māja šķiet kārtīga tikai pirmajā acu uzmetienā, savukārt atvilktnēs un skapjos valda nekārtība. Tas nozīmē, ka arī pats cilvēks uz āru visiem apkārtējiem rāda, ka viss ir kārtībā, lai gan pašam iekšienē valda haoss.

Problemātisko zonu noteikšana

Paraugoties apkārt, skatienam noteikti atklāsies tās vietas, kur visbiežāk valda nekārtība. Tās ir vietas, kuras pat sakārtojot, jau pēc pāris dienām vietā ir uzradusies jauna nekārtība. Visbiežāk tas norāda, ka kāda no šīm lietām šeit ir pilnīgi lieka. Diemžēl krāmiem ir tendence piesaistīt jaunus krāmus. Tāpēc mājokļa problēmzonas jāizvērtē kritiski, lai saprastu, kas šajās vietās ir lieks.

Jāpatur prātā, ka arī katra mājās esošā lieta ir kā simbols, kas norāda uz pašu iemītnieku dzīvi, darbu, attiecībām, sapņiem. Pat ja tas ir vienkāršs ēdamgalds, pie kura kopā sasēžas visa ģimene. Galds simbolizē kopā būšanu un laimīgu ģimeni, bet ja šis pats galds ir nokrāmēts ar žurnāliem, netīriem traukiem un citām nevajadzīgām lietām, jāaizdomājas, vai kāda cita dzīves joma nevēlas izjaukt harmonisko kopā būšanu.

Skaistas lietas vajag lietot nevis taupīt

Ļoti bieži cilvēki grēko ar to, ka skaistas lietas glabā skapī, taupot tās kādam īpašam brīdim, kas varbūt tā arī nepienāks. Tie var būt trauki, apģērbi, apavi vai jebkas cits. Diemžēl ar laiku šīs lietas var pārvērsties par krāmiem. Tāpēc vai nu jāsāk tās izmantot, vai arī no tām jāatbrīvojas.

Ļoti bieži var dzirdēt, ka cilvēki saka, ka nav ko vilkt, lai gan skapis lūzt no drēbēm. Tieši tāpēc vispirms garderobe rūpīgi jāizrevidē, izvērtējos, kas tiek valkāts, bet kas vienkārši skapī aizņem vietu. Drēbes, kas skapī stāv jau kuro gadu, labāk noziedot kādam, kurš tās nēsās.

Pirmkārt, uzlabosies pašsajūta tādēļ, ka būs kādam palīdzēts, un, otrkārt, būs iespējams atbrīvot vietu jauniem tērpiem, kas tiks valkāti. Piemēram, ļoti izdevīgi ir nopērkami apģērbi internetā. Arī apavi internetā pieejami plašā klāstā.

Mājas kārtošana kā psihoterapijas seanss

Mājas uzkopšana un sakārtošana ir svētīga ar to, ka cilvēkam ir iespēja uz tajā esošajām lietām paskatīties no pavisam cita skatu punkta. Kādas lietas izraisa patīkamas atmiņas, liekot pasmaidīt, citas lietas – varbūt raisa ne tik labas emocijas. Starp citu, lietas, kas neraisa patīkamas emocijas, nav ieteicams turēt mājās, labāk no tām atbrīvoties.

Tāpat ieteicams atbrīvoties no lietām, kas netiek vairs izmantotas, vai savu laiku jau nokalpojušas. Atsakoties no lietām, kas vairs netiek lietotas, atbrīvojas vieta, kam jaunam. Ja par kādu priekšmetu nav īstas skaidrības- paturēt vai mest laukā, var uz nedēļu šo lietu nolikt redzamā vietā. Nedēļa ir pietiekami ilgs laiks lai saprastu, vai vēlaties to paturēt vai ne.

Mājas kārtošana arī var palīdzēt līdzīgi kā psihoterapijas seanss. Izmetot visu lieko, arī prāts kļūst mierīgāks, uzlabojas noskaņojums un parādās lepnums par paveikto. Pat ikdienišķa putekļu slaucīšana var palīdzēt nomierināt satraukto prātu, jo veicot šo vienkāršo darbiņu, prāts ir nodarbināts tikai ar to, izslēdzot visas sliktās domas.

Harmoniskāka sajūta radīsies arī no tā, ja katrai lietai būs sava noteikta vieta. Turklāt, zinot katras lietas atrašanās vietu, nebūs jābaidās, ka kādreiz kaut kas varētu pazust.