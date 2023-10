Izraēlas uzlidojumos Gazas joslai nogalināti vairāk nekā 2600 palestīnieši, starp upuriem lielākoties ir civilpersonas

Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pl. 20:22.

Turpinoties Gazas joslas bombardēšanai, ko Izraēla uzsāka, reaģējot uz islāmistu grupējuma “Hamas” uzbrukumu, nogalināti vismaz 2670 cilvēki, svētdien paziņojusi palestīniešu veselības ministrija.

Ministrijas paziņojumā teikts, ka vēl 9600 cilvēki guvuši ievainojumus.

Kaujās ar teroristiem Izraēlas teritorijā likvidēti aptuveni 1500 palestīniešu kaujinieki.

Kā ziņots, kopš palestīniešu islāmistu grupējumu “Hamas” un “Islāma džihāds” iebrukuma sākuma 7.oktobra rītā, Izraēlā noslepkavoto cilvēku skaits pārsniedzis 1300.

Starp upuriem absolūtais vairākums ir civilpersonas, un kaujās ar teroristiem līdz šim krituši 286 izraēliešu karavīri.

Izraēlas armija svētdien apstiprinājusi, ka palestīniešu kaujinieku rokās atrodas 126 ķīlnieki, kas tika sagrābti 7.oktobra uzbrukuma laikā.

Iepriekš tika lēsts, ka teroristi sagrābuši aptuveni 150 ķīlniekus.

To cilvēku skaits, kas varētu atrasties palestīniešu gūstā, samazināts, jo uzieti jauni teroristu upuru līķi vietās, kuras 7.oktobrī Izraēlas dienvidos izdevās sagrābt “Hamas” kaujiniekiem.

Armija ziņo, ka dažu ķīlnieku līķi atrasti arī izlūkgājienos Gazas joslas teritorijā, taču to skaits netiek minēts.

Tikmēr “Hamas” apgalvo, ka 22 ķīlnieki esot gājuši bojā izraēliešu uzlidojumos Gazas joslai, taču teroristi tam nav snieguši nekādus pierādījumus.

Izraēla likvidējusi vēl vienu 7.oktobra uzbrukuma plānotāju

Izraēlas armija svētdien paziņojusi, ka likvidējusi vēl vienu islāmistu grupējuma “Hamas” kaujinieku komandieri, kas tika turēts aizdomās par 7.oktobra teroristu uzbrukuma organizēšanu.

“Hamas” kaujinieku vienību komandieris Hānjūnisā Bilals ak Kedra ticis likvidēts uzlidojumā sestdienas vakarā, teikts armijas paziņojumā.

Uzlidojumā likvidēti arī citi grupējumu “Hamas” un “Islāma džihāds” kaujinieki.

Sestdienas uzlidojumos doti triecieni vairāk nekā 100 ar “Hamas” saistītiem militāriem mērķiem Gazas Zeitunas rajonā, Hānjūnisā un Džebalijas rietumdaļā. Iznīcināti grupējuma komandpunkti, kaujinieku novietnes, prettanku raķešu pozīcijas un novērošanas punkti.

Bombardēti arī “Islāma džihāda” komandpunkti.

Iepriekš Izraēlas armija paziņojusi, ka likvidēti divi citi 7.oktobra uzbrukuma plānotāji.

Women and young children were killed when a strike hit their vehicles as they headed away from northern Gaza, BBC Verify has confirmed

Here is a round-up of the latest developments in Israel and Gaza ⬇️

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 14, 2023