#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Puče: Šobrīd pasaule ir atvērta visa veida ārprātam! 0

LA.LV
12:45, 6. augusts 2025
Viedokļi

“Mēs esam saimnieki savā zemē. Tieši tā arī jādzīvo. Nevis kalpībā, bet, kā teica vecais Valters (aktieris Ēvalds Valters) Tautas frontes kongresā: “Man pašam kungam būt, man pašam arājam,” TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” sacīja žurnālists un rakstnieks Armands Puče.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Kokteilis
Keitas Midltones izskats raisa bažas par viņas veselību: anonīmi avoti atklāj, cik viņa sver
Nirēji no ūdenstilpnes Latvijā izcēluši zemūdeni: tā atradās četru metru dziļumā
Lasīt citas ziņas

“Tātad, es pats esmu kungs un pats apstrādāju laukus. Un tā arī latviešiem jāattiecas pret institūciju, kas saucas Latvijas valsts. Saimnieks savā zemē.” Uz jautājumu, kas veido šo attieksmi un ka daudzi cilvēki satraucas, piemēram, par VID iespēju izsekot personas datus, Armands Puče atbild, ka mūsdienās jau var izsekot ne tikai ar telefona, datora vai planšetes palīdzību. “Varbūt modernā tējkanna arī ziņo vai arī informācija tiek nodota pa elektrības vadiem,” spriež žurnālists un piebilst: “Tādā laikā mēs dzīvojam. Traks laiks.” Bet viņam esot laba priekšnojauta, ka ar valsti viss būs kārtībā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Viedoklis
Armands Puče: Invazīvās sugas – kailgliemeži, menti un politiskās prostitūtas
TV24
“Nepārspīlējot, viņš bija nodevējs Nr.1,” Puče par Munteru un amatpersonu “naivumu” attiecībās ar Krieviju
Viedoklis
Armands Puče: Robežas izbūve kā klibas valsts problēmu spogulis
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.