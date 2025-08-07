Puče: Šobrīd pasaule ir atvērta visa veida ārprātam! 0
“Mēs esam saimnieki savā zemē. Tieši tā arī jādzīvo. Nevis kalpībā, bet, kā teica vecais Valters (aktieris Ēvalds Valters) Tautas frontes kongresā: “Man pašam kungam būt, man pašam arājam,” TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” sacīja žurnālists un rakstnieks Armands Puče.
“Tātad, es pats esmu kungs un pats apstrādāju laukus. Un tā arī latviešiem jāattiecas pret institūciju, kas saucas Latvijas valsts. Saimnieks savā zemē.” Uz jautājumu, kas veido šo attieksmi un ka daudzi cilvēki satraucas, piemēram, par VID iespēju izsekot personas datus, Armands Puče atbild, ka mūsdienās jau var izsekot ne tikai ar telefona, datora vai planšetes palīdzību. “Varbūt modernā tējkanna arī ziņo vai arī informācija tiek nodota pa elektrības vadiem,” spriež žurnālists un piebilst: “Tādā laikā mēs dzīvojam. Traks laiks.” Bet viņam esot laba priekšnojauta, ka ar valsti viss būs kārtībā.