“Degvīns ne pie kā laba nenoved” – Zelenska komanda izsmej Medvedevu, kas izprovocējis ASV izvietot kodolzemūdenes 73
Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks atzinīgi novērtējis Vašingtonas lēmumu pārvietot savas stratēģiskās kodolzemūdenes tuvāk Krievijas robežām, reaģējot uz Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieka Dmitrija Medvedeva izteiktajiem kodoldraudiem.
Komentējot ASV prezidenta Donalda Trampa rīcību, Jermaks savā oficiālajā “Telegram” kanālā rakstīja: “Miers caur spēku! Medvedevs, šķiet, neticēja, ka degvīns ne pie kā laba pie nenoved.”
Savam ierakstam Jermaks pievienoja arī video ar Medvedeva dīvaino un plašu rezonansi izraisījušo deju, kur viņš dejo pie dziesmas “American Boy” universitātes salidojumā, piebilzdams: “Dejo, dejo, Medvedev.” Vēlāk gan viņš šo video izņēma.
Jau vēstīts, ka ASV prezidents devis rīkojumu izvietot divas kodolzemūdenes, reaģējot uz provokatīviem Medvedeva komentāriem.
“Pamatojoties uz bijušā Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedeva ārkārtīgi provokatīvajiem izteikumiem, esmu devis rīkojumu izvietot divas kodolzemūdenes attiecīgajos reģionos gadījumam, ja šie muļķīgie un provokatīvie izteikumi būtu kaut kas vairāk,” Tramps pavēstīja savā platformā “Truth Social”.
Tramps neteica, vai viņš ir domājis kodolzemūdenes vai ar kodolieročiem apbruņotas zemūdenes. Viņš arī neatklāja to atrašanās vietas, kuras ASV armija tur slepenībā.
Militārais analītiķis Agils Rustamzade norāda, ka visdrīzāk runa ir par Ohio tipa stratēģiskajām zemūdenēm, kas bruņotas ar līdz pat 24 starpkontinentālajām ballistiskajām raķetēm Trident II D5 ar kodolgalviņām.
Žurnālists Maikls Naki skaidro, kāpēc Medvedeva bravurīgie izteikumi ASV uztverti tik nopietni: “Mums viņš ir norakstīts alkoholiķis, bet amerikāņiem svarīgas ir tikai amatu regālijas. Un Medvedevs, atgādināšu, ir pirmais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks un bijušais prezidents. Šie amati, protams, neko nenozīmē, bet amerikāņiem tā ir augsta līmeņa amatpersona.”
Krievijas fondu tirgus sāpīgi uztvēra spriedzes saasināšanos un nepārprotamo kodolsignālu no ASV.
Iepriekš vēstīts, ka Medvedevs asi kritizēja Trampa draudus par jaunām sankcijām pret Krieviju saistībā ar kara turpināšanos Ukrainā.
Iepriekš Tramps brīdināja Medvedevu sekot līdzi saviem vārdiem, šādi reaģējot uz Krievijas eksprezidenta pēdējā laika aktivitātēm sociālajos tīklos.