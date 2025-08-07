#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

“Degvīns ne pie kā laba nenoved” – Zelenska komanda izsmej Medvedevu, kas izprovocējis ASV izvietot kodolzemūdenes 73

LA.LV
13:03, 6. augusts 2025
Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks atzinīgi novērtējis Vašingtonas lēmumu pārvietot savas stratēģiskās kodolzemūdenes tuvāk Krievijas robežām, reaģējot uz Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieka Dmitrija Medvedeva izteiktajiem kodoldraudiem.

Komentējot ASV prezidenta Donalda Trampa rīcību, Jermaks savā oficiālajā “Telegram” kanālā rakstīja: “Miers caur spēku! Medvedevs, šķiet, neticēja, ka degvīns ne pie kā laba pie nenoved.”

Ar šo piezīmi viņš netieši atsaucās uz plaši izplatītām, lai arī oficiāli neapstiprinātām, runām par Medvedeva alkoholismu.
Savam ierakstam Jermaks pievienoja arī video ar Medvedeva dīvaino un plašu rezonansi izraisījušo deju, kur viņš dejo pie dziesmas “American Boy”  universitātes salidojumā, piebilzdams: “Dejo, dejo, Medvedev.” Vēlāk gan viņš šo video izņēma.

Jau vēstīts, ka  ASV prezidents devis rīkojumu izvietot divas kodolzemūdenes, reaģējot uz provokatīviem  Medvedeva komentāriem.

“Pamatojoties uz bijušā Krievijas prezidenta Dmitrija Medvedeva ārkārtīgi provokatīvajiem izteikumiem, esmu devis rīkojumu izvietot divas kodolzemūdenes attiecīgajos reģionos gadījumam, ja šie muļķīgie un provokatīvie izteikumi būtu kaut kas vairāk,” Tramps pavēstīja savā platformā “Truth Social”.

“Vārdi ir ļoti svarīgi, un bieži vien tie var radīt neparedzētas sekas, es ceru, ka šis nebūs viens no šādiem gadījumiem,” norādīja Tramps.

Tramps neteica, vai viņš ir domājis kodolzemūdenes vai ar kodolieročiem apbruņotas zemūdenes. Viņš arī neatklāja to atrašanās vietas, kuras ASV armija tur slepenībā.

Militārais analītiķis Agils Rustamzade norāda, ka visdrīzāk runa ir par Ohio tipa stratēģiskajām zemūdenēm, kas bruņotas ar līdz pat 24 starpkontinentālajām ballistiskajām raķetēm Trident II D5 ar kodolgalviņām.

To darbības rādiuss sasniedz apmēram 12 tūkstošus kilometru, kas ļauj iznīcināt mērķus gandrīz no jebkuras vietas pasaules okeānā.

Žurnālists Maikls Naki skaidro, kāpēc Medvedeva bravurīgie izteikumi ASV uztverti tik nopietni: “Mums viņš ir norakstīts alkoholiķis, bet amerikāņiem svarīgas ir tikai amatu regālijas. Un Medvedevs, atgādināšu, ir pirmais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks un bijušais prezidents. Šie amati, protams, neko nenozīmē, bet amerikāņiem tā ir augsta līmeņa amatpersona.”

Ziņa par kodolzemūdeņu pārvietošanu izraisīja tūlītēju reakciju finanšu tirgos – Maskavas biržas indekss strauji kritās.

Krievijas fondu tirgus sāpīgi uztvēra spriedzes saasināšanos un nepārprotamo kodolsignālu no ASV.

Iepriekš vēstīts, ka Medvedevs asi kritizēja Trampa draudus par jaunām sankcijām pret Krieviju saistībā ar kara turpināšanos Ukrainā.

Apsūdzot Trampu “ultimātu spēlē”, viņš platformā “X” rakstīja, ka Trampam “vajadzētu atcerēties”, ka Krievija ir milzīgs spēks.

Iepriekš Tramps brīdināja Medvedevu sekot līdzi saviem vārdiem, šādi reaģējot uz Krievijas eksprezidenta pēdējā laika aktivitātēm sociālajos tīklos.

