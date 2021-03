Foto: TASS/Scanpix/LETA

Izsludina brīdinājumu par stipru snigšanu tuvākajās stundās. Kur snigs visvairāk?







Trešdien vietām Vidzemē sniega sega kļuvusi jau par 11 centimetriem biezāka. Tuvākajās stundās – līdz vēlam trešdienas vakaram – Madonas, Jēkabpils un Rēzeknes pusē uzsnigs aptuveni desmit centimetru sniega, liecina jaunākie dati no skaitliskajiem modeļiem.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) visā valsts austrumu pusē – Vidzemē, Latgalē un Zemgales austrumu daļā – izsludinājis dzelteno brīdinājumu par stipru snigšanu trešdien.

Pēdējās stundās visvairāk snidzis Vidzemē. Saskaņā ar LVĢMC datiem Siguldā, Priekuļus, Zosēnos, Gulbenē un Rūjienā sniega segas biezums pieaudzis līdz 14-17 centimetriem, Alūksnē – līdz 20 centimetriem.

Rūjienas meteostacijā sniega segas biezums zem sensora trešdien līdz plkst.8 bija palielinājies no sešiem līdz 17 centimetriem, Gulbenē – no 5 līdz 16 centimetriem, Alūksnē – no 12 līdz 20 centimetriem, Siguldā – no septiņiem līdz 15 centimetriem, citās novērojumu stacijās reģistrētas mazākas sniega biezuma izmaiņas.

Gaisa temperatūra valsts ziemeļaustrumos noslīdējusi līdz -11 grādiem.

Jau ziņots, ka naktī uz piektdienu visā Latvijā būs sniegputenis, pēc tā palaikam gaidāmi nokrišņi, kas visbiežāk būs lietus, prognozē sinoptiķi.

Lietus un kūstošā sniega ietekmē šīs nedēļas nogalē sāks paaugstināties ūdens līmenis upēs. Valsts lielākajā daļā sniegs nokusīs.