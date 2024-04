Boriss Pistoriuss Foto. EPA/OLIVIER HOSLET

Izveidojusies īpaša apdraudējuma situācija: Vācija gatavo savu armiju karam







Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss paziņojis par plāniem pārstrukturēt valsts armiju, lai tā būtu gatava iespējamam karam ar Krieviju, raksta izdevums Politico.

“Mērķis ir pārstrukturēt Bundesvēru tā, lai tas būtu optimāls arī ārkārtas gadījumā, aizsardzības gadījumā, kara gadījumā,” viņš teica.

Jaunie Vācijas bruņotie spēki tiks sadalīti četrās daļās – tradicionālajā armijā, flotē un aviācijā, kā arī jaunā vienībā kibertelpā un informācijas telpā. Būs arī operatīvās un palīgkomandas.

Jaunā kiberdivīzija būs atbildīga par cīņu pret hibrīddraudiem, kā arī par taktiskiem uzdevumiem, piemēram, elektronisko karu.

Armijas sastāvā būs arī iekšējās drošības spēki, savukārt gaisa spēki uzraudzīs gaisa kuģu stāvokli, ko līdz šim veica Aizsardzības ministrija.

Mērķis ir padarīt Vācijas armiju efektīvāku, atbrīvojoties no gadu desmitiem ilgušajiem zemajiem izdevumiem un sagatavojot to nākotnes izaicinājumam no Krievijas puses.

“Kopš Krievija ir apšaubījusi Eiropas miera kārtību, Vācijai un tās sabiedrotajiem ir izveidojusies īpaša apdraudējuma situācija,” teikts Vācijas Aizsardzības ministrijas paziņojumā.

Pistoriuss sagaida, ka izmaiņas tiks ieviestas tuvāko mēnešu laikā.

Ministrs arī sacīja, ka ir apsvērta iespēja atjaunot obligāto militāro dienestu, taču tas vēl nav plānots.

Vācijas bruņotajos spēkos pašlaik ir 181 000 karavīru, un līdz 2031. gadam to skaitu plānots palielināt līdz 203 000 karavīru.