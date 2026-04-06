"Ja es varētu cilvēkus mīlēt…" Ainars Mielavs dalās ar stāstu par kādu savu fanu Alfrēdu
Mūziķis Ainars Mielavs, daloties ar īpašu stāstu par savu fanu vārdā Alfrēds, atklājis, ka Krievijas iebrukums Ukrainā būtiski ietekmējis viņa radošo pasauli. Viņš atzīst, ka sākotnēji pēc kara sākuma trūcis vārdu un iedvesmas jaunām dziesmām – šķitis, ka nav, ko teikt.
Savā “Facebook” kontā Mielavs publicējis video, kurā atceras kādu sarunu ar jaunu zēnu vārdā Alfrēds. Puisis koncertā viņam jautājis, vai mūziķis rakstīs jaunas dziesmas. Toreiz Mielavs atbildējis, ka, kamēr turpināsies karš Ukrainā, jaunas dziesmas netiks rakstītas.
Taču laika gaitā mūziķis ir nonācis pie atziņas, ka karš pasaulē, visticamāk, nekad pilnībā nebeigsies, un līdz ar to viņā atkal radusies vēlme radīt un paust savu skatījumu uz notiekošo.
Šobrīd Mielavs strādā pie jaunām dziesmām kopā ar saviem domubiedriem, un saka, ka viņa galvā jau skan jaunas melodijas un vārdi.
Viņš dalījās ar nelielu fragmentu no topošās dziesmas. Tajā ir vārdi: “Ja es varētu cilvēkus mīlēt, tāpat kā sunīti savu, tad vairs nebūtu nozīmes zīlēt – tie ir tilti vai karātavas.”