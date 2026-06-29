“Ja Minska to neizdarīs, Ukraina izdarīs pati!” Zelenskis Baltkrievijai nosaka jaunu spēles cenu 13
Ukraina sākusi vēl stingrāk izdarīt spiedienu uz Baltkrieviju un demonstrē reģionālu spēku. Pēc Zelenska ultimāta Minska atslēgusi retranslatorus, kas palīdzēja Krievijas droniem uzbrukt Ukrainai.
“The Sunday Times” raksta, ka Ukraina ir parādījusi reģionālo spēku, ieņemot stingrāku nostāju pret Baltkrieviju. Kijiva vairs neaprobežojas ar piesardzīgo līniju, pie kuras tā turējās kopš lielā kara sākuma, kad Zelenskis centās nepagrūst Lukašenko vēl dziļāk Krievijas orbītā.
Galvenais iemesls ir retranslācijas stacijas Baltkrievijas teritorijā, kas, pēc Kijivas apgalvotā, palīdz Krievijai vadīt trieciendronus un koriģēt to maršrutus uzbrukumu laikā Ukrainai. Zelenskis pieprasīja Lukašenko demontēt vai atslēgt šīs stacijas un brīdināja: ja Minska to neizdarīs, Ukraina to izdarīs pati.
Saskaņā ar “The Sunday Times” rakstīto, Lukašenko, šķiet, ir atkāpies. Pēc Zelenska draudiem retranslatori klusi pārstājuši darboties, lai gan pagaidām nav skaidrs, vai tie ir demontēti vai tikai uz laiku atslēgti. Ukrainas robežsargi arī norādījuši, ka samazinājies Krievijas dronu lidojumu skaits caur rajoniem Baltkrievijas tuvumā.
Bijušais slovāku diplomāts un Austrumeiropas analītiķis Balāžs Jarabiks uzskata, ka Zelenskis pārgājis pie uzstājīgākas reģionālās politikas. Pēc viņa teiktā, Ukraina kļūst par drošības jomas spēlētāju, kas izmanto savu augošo militāro potenciālu ne tikai pret Krieviju, bet arī spiedienam uz kaimiņvalstīm, ja tās palīdz Krievijas karam.
“Ukraina kļūst par reģionālu spēlētāju, īpaši drošības jomā,” sacīja Jarabiks.
Viņš šo pārmaiņu saista arī ar Kijivas bažām par iespējamu ASV un Minskas tuvināšanos Trampa laikā. Ukraina baidās, ka Rietumu attiecību normalizēšana ar Lukašenko varētu kļūt nevis par soli Krievijas iegrožošanas virzienā, bet gan par jaunu līdzāspastāvēšanu ar Maskavu.
Uz šī fona Zelenskis maijā atteicās no Lukašenko piedāvājuma sarīkot divpusēju samitu un tā vietā uzaicināja uz Kijivu Baltkrievijas opozīcijas līderi Svetlanu Tihanovsku. Tas bija atsevišķs politisks signāls: Kijiva nav gatava leģitimizēt Lukašenko kā neitrālu starpnieku, ja Baltkrievija joprojām ir Krievijas militārais resurss.
Jarabiks to skaidro vienkārši: Baltkrievijas rūpniecība un naftas pārstrādes rūpnīcas Ukrainai ir viegls mērķis. Pēc viņa teiktā, tām “būs ļoti viegli dot triecienu, bet ļoti grūti tās aizsargāt”.
Vērotāji norāda, ka Ukrainai tā ir svarīga jauna līnija. Kijiva parāda Minskai: statuss “mēs nepiedalāmies” vairs nestrādā, ja no Baltkrievijas teritorijas tiek palīdzēts Krievijas droniem, izvietota infrastruktūra, būvēti militāri objekti vai atbalstīta Krievijas loģistika.
Baltkrievija var palikt Krievijas sabiedrotā, taču līdzdalības cena Lukašenko tagad kļūst daudz augstāka.