“Nebūs muļķīgu ideju!” Latvijas un Igaunijas premjeri kategoriski iebilst pret sarunām ar Putinu 0
Latvijas un Igaunijas premjerministri noraidījuši ideju par miera sarunām ar Krieviju pašreizējos apstākļos, uzsverot, ka Eiropai šobrīd jākoncentrējas uz aizsardzības stiprināšanu, nevis dialoga veidošanu ar Maskavu.
Intervijā izdevumam “Euractiv” Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals norādīja, ka Krievijas iebrukums Ukrainā būtiski mainījis Eiropas drošības politiku.
“Tas ir brīdis, kad aizsardzības sadarbība Eiropas Savienībā kļuvusi par realitāti. Eiropa bija miera projekts bez ieročiem. Tagad tas būs miera projekts – bet ar ieročiem,” sacīja Mihals.
Pēc viņa domām, ja Eiropa spēs nodrošināt sevi ar nepieciešamajiem ieročiem un būs gatava reaģēt uz drošības apdradējumiem gan Eiropā, gan ārpus tās, tā kļūs ievērojami spēcīgāka un ietekmīgāka pasaules mērogā.
“Sliktu iemeslu dēļ Eiropas nākotnei notiek labas lietas,” piebilda Igaunijas premjers.
Tikmēr Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs paudis pārliecību, ka šobrīd nav piemērots brīdis sarunām ar Krieviju.
“Es neticu miera līgumiem, vismaz ne pašlaik,” sacīja Kulbergs.
Viņš uzsvēra, ka Eiropas galvenajam uzdevumam jābūt nevis kompromisu meklēšanai, bet gan drošības stiprināšanai, nepieļaujot, ka kontinenta austrumu robežā izveidojas vājais posms.
“Mums jāievēro vienota pieeja – tikai tad nebūs muļķīgu ideju. Tāpēc mums ir tik labi kaimiņi. Pirmkārt, mums jātic sev. Mums jāparāda spēks,” uzsvēra Kulbergs.
Iepriekš vairāki ES dalībvalstu pārstāvji rosinājuši iecelt īpašu sūtni sarunām ar Krieviju par kara izbeigšanu Ukrainā. Mediji vēstījusi, ka Eiropas amatpersonas cenšas saskaņot kopīgu pieeju, gatavojoties iespējamai saziņai ar Kremli.
Tāpat ziņots, ka Eiropadomes priekšsēdētāja Antoniu Koštas galvenais padomnieks divas reizes telefoniski sazinājies ar augsta ranga Krievijas amatpersonu, kas ir pietuvināta Vladimiram Putinam. Kā norāda mediji, šo sarunu mērķis bijis sagatavot pamatu iespējamām plašākām sarunām nākotnē.