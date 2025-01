“Ja neviens neaudzina, tad viņi izaug tādi, kādi izaug.” Vai korupcijas ēna krīt arī pār jauno paaudzi? Ieteikt







Sabiedrībā bieži dzirdēts optimisms: jaunā paaudze nāks ar svaigu skatījumu, būs godīga, izglītota un spēs radīt pozitīvas pārmaiņas. Bet vai tā tiešām notiek? Par šo tēmu TV24 raidījumā “Kārtības rullis” savās pārdomās dalījās Dans Titavs, sabiedrisko attiecību kompānijas „Titava laboratorija” vadītājs.

Diskusijā par sabiedrības izaugsmi un jaunās paaudzes lomu Dans Titavs atzina, ka paaudžu maiņa pati par sevi negarantē progresu. “Vienmēr bija cerība, ka jaunā paaudze būs gudra, nebūs korumpēta, būs izglītota, un viss būs labi,” sacīja Titavs. Tomēr viņš norādīja uz problēmu – ja jauno paaudzi audzina vecākā paaudze, kas pati ir bijusi iesaistīta korupcijā vai nesaprata ekonomiku, tad izmaiņas nenotiek tik ātri vai vispār nenotiek.

“Ja to paaudzi audzina tie vecie cilvēki, kas bija korumpēti, nesaprata ekonomiku un tā tālāk, tad arī nevajag cerēt, ka viss būs labi,” uzsvēra Titavs, piebilstot, ka šāds process var ievilkties desmitgadēs. “Caur 40 gadiem nomainās paaudzes, un tad, iespējams, viss būs labi,” viņš skeptiski piebilda.

Titavs uzsvēra, ka problēma slēpjas ne tikai vecākās paaudzes ietekmē, bet arī jaunās paaudzes audzināšanas trūkumos. “Ja neviens neaudzina, tad viņi izaug tādi, kādi izaug,” sacīja Titavs. Viņš norādīja, ka jaunieši, kuri izaug bez pienācīgas izglītošanas un vērtību sistēmas veidošanas, var atkārtot vecāku kļūdas.

“Ir jāaudzina jaunā paaudze, jo, ja tas nenotiek, viņi kļūst korumpēti,”

atzina Titavs, vienlaikus norādot uz faktu, ka daudzi jaunie korumpanti ir tieši jaunās paaudzes pārstāvji, nevis vecākās paaudzes paliekas.

Titavs arī minēja, ka dažas no jaunajām iniciatīvām, piemēram, priekšlikumi par cenu regulāciju, nāk no jaunās paaudzes. Šāda ideja, viņaprāt, atklāj ne tikai vēlmi risināt problēmas, bet arī zināšanu trūkumu par ekonomikas pamatprincipiem. “Tās ir iniciatīvas no jaunajiem cilvēkiem, bet vai tās ir balstītas izpratnē un ilgtermiņa domāšanā?” viņš retoriski jautāja.

Titavs norādīja, ka pārmaiņas ir iespējamas tikai tad, ja tiks pievērsta uzmanība jaunās paaudzes audzināšanai un izglītošanai. Bez šī fundamentālā aspekta cerība uz paaudžu maiņas pozitīvo ietekmi var palikt nepiepildīta. “Ja mēs vēlamies redzēt sabiedrību, kas aug, mums ir jāiegulda jaunajā paaudzē – gan zināšanu, gan vērtību ziņā,” viņš uzsvēra.