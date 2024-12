“Zeme atveries!” Edijs Klaišis stāsta, kas patiesībā mudina jauniešus lietot narkotikas, lai aizmirstos Ieteikt







“Manā laikā narkotiku lietošana bija tusiņš, šobrīd diemžēl tas tā nav. Lielākā daļa jauniešu lieto narkotikas, lai aizmirstos,” tā intervijā TV24 raidījumā “Uz līnijas” atzīst “Open” radošo centru vadītājs Edijs Klaišis, runājot par dažādām problēmām, kas skar mūsdienu jauniešus, tostarp narkotiku lietošanu, depresiju un sociāli nelabvēlīgu vidi ģimenē.

“Tas ir patiesībā ļoti skumji,” turpināja sacīt Klaišis par narkotiku lietošanu. “Tās arī ir sekas kaut kam! Būsim reāli – ne jau tāpat vien viņi nonāk līdz tam, ka grib no kaut kā aizmirsties. Tas ir kaut kāds lietu kopums, kas to izveido. Teikšu to, kas pieaugušajiem nepatīk… Kuri tad ir tie, kas veido to vidi, no kuras viņi grib aizbēgt un aizmirsties?” jautāja “Open” radošo centru vadītājs, kurš ikdienā strādā ar jauniešiem, kurus nomāc dažādas sociālas problēmas.

Klaišis atgadināja, ka tieši pieaugušie ir tie, kas šo vidi veido. “Paskatieties kaut vai uz savstarpējo komunikāciju, kā šobrīd pieaugušie komunicē? Es ļoti daudzkārt esmu teicis, ka mani biedē mūsu stulbums, bet šobrīd mani arvien vairāk sāk biedēt mūsu ļaunums. Un kā jau ierasts, arī ļaunumam mēs atrodam attaisnojumus, un tas patiesībā ir sasodīti skumji,” sacīja Klaišis TV24 raidījumā “Uz līnijas”.

Klaišis pauda kritiku par to, kā šobrīd cilvēki savā starpā komunicējot. “Zeme atveries! Ieejot sociālajos tīklos, man bieži ir tā neforšā sajūta – sveškauns… Tu redzi, ka it kā baigi inteliģentais cilvēks ar nezin cik augstākajām izglītībām, kuras viņš priekšā un pakaļā ir uzsvēris, uzvedas kā pēdējais mēsls… Mēs jau esam tie, kuri jauniešiem rāda šo “brīnišķīgo” piemēru ar savu uzvedību, kura patiesībā ir pabriesmīga,” uzskata “Open” radošo centru vadītājs Klaišis.

