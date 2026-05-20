"Sākumā nevar zināt, kas ir gaisā, tāpēc brīdinājums jāuztver nopietni!" skaidro Krīzes vadības centra vadītājs Zīle
Atsevišķos Latvijas reģionos trešdien, 20. maijā, izsludināts šūnu apraides brīdinājums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Brīdinājums attiecas uz Rēzeknes, Ludzas un Krāslavas novadiem.
Kā TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidro Krīzes vadības centra vadītājs, pulkvedis Arvis Zīle, šūnu apraides paziņojums izsūtīts neilgi pirms raidījuma sākuma. Iedzīvotāji, kuri atrodas apdraudētajās teritorijās un kuru mobilās ierīces ir ieslēgtas, šo brīdinājumu ir saņēmuši.
Pašlaik iedzīvotājiem jāseko turpmākajiem paziņojumiem un jārīkojas atbilstoši šūnu apraides brīdinājumā norādītajām instrukcijām. Situācija tiks uzskatīta par noslēgušos tikai tad, kad par to tiks izziņots atsevišķi.
Zīle uzsver, ka šāda veida brīdinājumi netiek izsūtīti nepamatoti. Bruņotie spēki izvērtē situāciju pēc noteiktiem kritērijiem, un šūnu apraides paziņojumus izplata tikai gadījumos, kad pastāv reāls potenciāls apdraudējums.
Viņš skaidro, ka šādās situācijās uzreiz ne vienmēr ir iespējams precīzi noteikt, kāds objekts atrodas gaisā — vai tas ir mazāks vai lielāks bezpilota lidaparāts, kā arī vai tas pārvadā sprāgstvielas. Tāpēc piesardzības pasākumi ir īpaši būtiski.
Runājot par iespējamiem riskiem, Zīle norāda, ka tā dēvētie “Shahed” tipa droni spēj nest ievērojamu sprāgstvielu daudzumu — līdz pat aptuveni 100 kilogramiem. Šāds sprādziens var radīt būtiskus postījumus un apdraudēt cilvēku drošību.
Tādēļ, saņemot šūnu apraides brīdinājumu, iedzīvotājiem nekavējoties jāievēro tajā sniegtās norādes un jāmeklē droša patvēruma vieta. Īpaši svarīgi ir neriskēt, nepalikt ārpus telpām un sekot atbildīgo dienestu turpmākajai informācijai.
Vakardienas pieredze pašvaldībās, skolās un iedzīvotāju rīcībā rāda, ka šādās situācijās būtiska ir skaidra un savlaicīga reaģēšana. Atbildīgās institūcijas turpina vērtēt situāciju un informēs sabiedrību par turpmāko rīcību.
