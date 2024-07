Krievija ceturtdien iekļāvusi opozicionāri Jūliju Navaļnaju teroristu un ekstrēmistu sarakstā.

Otrdien Krievija izdeva orderi Navaļnajas aizturēšanai. Tiesa apmierināja izmeklētāju prasību aizmuguriski piemērot Jūlijai Navaļnajai, kas apsūdzēta par dalību “ekstrēmistiskā organizācijā”, apcietinājumu uz diviem mēnešiem.

Navalnaja ir solījusi turpināt sava vīra, cietumā nomērdētā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija cīņu pret diktatora Vladimira Putina režīmu.

“Ja viņi ceļ tādu ažiotāžu, tad Jūlija visu dara pareizi,” pēc iekļaušanas “melnajā sarakstā” sociālajos tīklos paziņoja viņas preses sekretāre Kira Jarmiša.

Šodien Navalnajas dati parādījās Krievijas finanšu uzrauga “Rosfinmonitoring” “teroristu un ekstrēmistu” sarakstā. “Rosfinmonitoring” ir atbildīgs par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu, un sarakstā iekļautajiem var tikt arestēti viņu bankas konti.

Krievijas varasiestādes bieži piekabina “teroristu” un “ekstrēmistu” birkas opozīcijas pārstāvjiem un tiem, kas izvērš kampaņas pret Kremli vai karu Ukrainā.

Navaļnija dibinātās organizācijas Krievijā ir aizliegtas un tiek dēvētas par “ekstrēmistiskām”.

Navaļnijs tika aizturēts 2021.gada janvārī, atgriežoties no Vācijas, kur viņš ārstējās pēc Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) aģentu organizētā noindēšanas mēģinājuma.

Tā paša gada februārī Navaļnijam tika piespriests divarpus gadu ilgs cietumsods par viņam 2014.gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu šķietamu pārkāpšanu, ārstējoties Vācijā. Nākamā gada martā viņam piesprieda vēl deviņus gadus ieslodzījumā par “krāpšanu” un “necieņu pret tiesu”, bet 2023.gada augustā – 19 gadu cietumsodu par “ekstrēmismu”.

Navaļnijs decembra beigās tika pārvests uz īpašā režīma koloniju, kas 1960.gados tika uzcelta bijušās Gulaga nometnes vietā. Tur 16.februārī neskaidros apstākļos viņš mira.

