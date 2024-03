Austrijas galvaspilsētā Vīnē netālu no padomju karavīru pieminekļa ir uzgleznoti divi mirušā Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija portreti.

Portreti, kas uzgleznoti ar krāsas aerosolu, tika pabeigti trešdien. Tie atrodas uz sienas aiz padomju karavīru pieminekļa, kas jau tika nokrāsots Ukrainas karoga krāsās – zilā un sarkanā – pēc Krievijas pilna apjoma iebrukuma Ukrainā 2022.gadā.

Siena ir daļa no Švarcenbergu pils (Palais Schwarzenberg), kas pieder bijušā Čehijas ārlietu ministra Karela Švarcenberga dižciltīgajai ģimenei. Švarcenbergs nomira pērnā gada novembrī.

australian graffiti duo joel gamnou paint a picture of alexei navalny on a wall in vienna austria

Piemineklis, kurā attēlots padomju karavīrs, tika uzcelts pēc tam, kad Vīni 1945.gadā ieņēma padomju armija. Austrija no 1945. līdz 1955.gadam bija sadalīta okupācijas zonās, līdz tā 1955.gadā atguva pilnīgu suverenitāti.

“Šis monuments piemin diktatūras upurus, un Navaļnijs ir acīmredzams diktatūras upuris,” Austrijas ziņu aģentūrai APA paziņoja Švarcenbergu ģimenes fonda pārstāvis Maksimiliāns Šafgočs.

Navaļnija portretus uzgleznoja Austrijas grafiti mākslinieku duets “Joel Gamnou”. Viens no šī dueta māksliniekiem Jonatāns Gamperls paziņoja, ka “mēs līdz šim esam saņēmuši tikai pozitīvas atsauksmes”.

Krievijas tautiešu organizāciju koordinācijas padome (KSORS), kas ir tuva Krievijas vēstniecībai Austrijā, sociālajā tīklā “Facebook” žēlojās, ka siena aiz padomju karavīru pieminekļa tiek “ļaunprātīgi izmantota politiskiem mērķiem”.

Improvizēts Navaļnija memoriāls pretī Krievijas vēstniecībai pēdējo divu nedēļu laikā divreiz tika novākts. Vīnes prokuratūra apsver, vai sākt šo incidentu izmeklēšanu, ziņoja APA.

In Vienna, 2 portraits of Alexei Navalny are painted near a monument to Soviet soldiers https://t.co/0eKqxjVGPV

— NahBabyNah (@NahBabyNah) March 27, 2024