Jānis Slaidiņš atgriežas ēterā ar nākamo labdarības izsoli. Savā īpašumā iespējams iegūt vienreizēju granātmetēju!







TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” ēterā atgriezies NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš ar nākamo labdarības izsoli Ukrainas atbalstam. Šoreiz savā īpašumā iespējams iegūt vienreizēju granātmetēju!

“Šis ir Krievijas bruņoto spēku RShG-1. Tas ir vienreizējs – izšauj un tad to vari mes ārā. Konkrēti šis nācis no 2022. gada kaujām pie Harkivas. Tas ir paredzēts dzīvā spēka, kaujas tehnikas, ēku iznīcināšanai. Šādus parasti karavīri ņem līdzi uzbrukumos. Apglezonojusi ir Ukrainas māksliniece. Ienākumi no šīs izsoles tiks novirzīti dronu iegādei Ukrainas “Azov” brigādei,” stāsta Slaidiņš.

Savukārt raidījuma vadītājs Jānis Labucs skaļi pačukst, ka statīvs, uz kā uzlikts vienreizējais granātmetējs, ir paša Jāņa Slaidiņa rokām darināts.

Izsoles sākumcena ir 2000 eiro. Soli vairāk, sūtot ziņu “Whatsapp” uz numuru 20019275.

Izsole ilgs līdz 24. septembra raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” beigām.

Seko līdzi izsoles gaitai katru darbadienas vakaru TV24 ēterā plkst. 19:03 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.