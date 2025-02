Šā gada 29.janvāra vakarā Potomakas upē Vašingtonā, ASV, nogāzās reģionāla pasažieru lidmašīna, kas gaisā bija sadūrusies ar armijas helikopteru. Lidmašīnā atradās 64 cilvēki – 60 pasažieri un četri apkalpes locekļi -, bet helikopterā – trīs karavīri. Atbildīgās amatpersonas ziņoja, ka traģēdijā bojā gājuši vismaz 19 cilvēki. Kā 2.februārī ziņo ārvalstu medijs “People“, tad šajā traģiskajā aviokatastrofā ir gājusi bojā arī emigrante no Latvijas un viņas mazgadīgais dēls.

Vitālijs Kejs (Vitali Kay), kurš šā gada 29. janvārī zaudēja sievu un dēlu traģiskajā aviokatastrofā Vašingtonā, ekskluzīvā intervijā “People” atklāja savas emocijas par notikušo: “Kopš traģēdijas ir tāda sajūta, ka tā ir kā viena gara diena”.

42 gadus vecā Jūlija Keja (Yulia Kay) un 11 gadus vecais Šons (Sean) todien atgriezās savās mājās Delavērā pēc tam, kad Kanzasā bija apmeklējuši daiļslidošanas nometni, kurā piedalījās Šons. Zēns bija topošais olimpiskais daiļslidotājs. Taču lidojuma laikā uz mājām ASV armijas helikopters “Black Hawk” sadūrās ar “American Airlines” pasažieru reisa 5342 lidmašīnu, kad tā gatavojās nosēsties Reigana Nacionālajā lidostā pie Vašingtonas.

Svētdien, 2. februārī, Vitālijs telefonsarunā ar “People” pastāstīja, ka sākotnēji viņam nebija nekādu aizdomu, ka kaut kas nav kārtībā. Laikā, kad lidmašīnai jau vajadzēja piezemēties lidostā un izlaist pasažierus, Vitālijs pieļāva, ka Jūlija nedod viņam nekādu ziņu tāpēc, ka varbūt ir savu mobilo telefonu atstājusi ieslēgtu tā sauktajā lidojuma režīmā. “Tātad es viņu redzēšu pēc divām stundām,” tā sākotnēji nodomājis 42 gadus vecais Vitālijs.

Datorprogrammētājs Vitālijs pastāstīja, ka viņš ar Jūliju ir precējušies 20 gadus. Viņš atzīmē, ka abi iepazinās universitātē savā dzimtenē – Latvijā. “Es nebiju labs students, tāpēc es skatījos Jūlijas pierakstos un no turienes veidoju savus pierakstus […] Tas bija labs laiks,” Vitālijs ar prieku atceras abu iepazīšanās laiku Latvijā.

Vitālijs pastāstīja “People”, ka viņa četri bērni mācās mājās, lai tādējādi varētu efektīvāk īstenot savus sapņus par daiļslidošanu. Viņš pauda pateicību savai mūžībā aizgājušajai sievai par bērnu panākumiem šajā sarežģītajā sporta veidā, kāda ir daiļslidošana. Vēl viņš piebilda, ka Jūlijai bijusi unikāla prasmju kombinācija, jo viņai bija juristes grāds un viņa strādāja par medmāsu.

“Viņa varēja darīt dažādas lietas. Bet, manuprāt, notika tā, ka visas viņas prasmes izkristalizējās šajā sporta veidā (daiļslidošanā), jo tas prasa plašas zināšanas,” viņš skaidroja. “Tev lielā mērā ir jābūt projektu vadītājam […] ar prasmi aprūpēt, paust līdzjūtību, kā arī jāspēj izprast to, ko cilvēki vēlas, kāpēc viņi to vēlas. Tas ir ļoti svarīgi,” Vitālijs uzsvēra.

“Jā, [bērni] prot slidot, bet pati slidošana ir tikai viena no panākumu daļām. Ir daudz, daudz, daudz administratīvā darba, un kādam ir jāprot to darīt un jādara tas labi. Un tieši to darīja Jūlija,” viņš turpina. Vitālijs arī teica, ka Jūlija vienmēr bijusi gatava ņemt pretī to, k0 dzīve sniedz, pēc viņa teiktā, šo īpašību viņa bija nodevusi arī dēlam Šonam, kurš kopā ar māti zaudēja dzīvību aviokatastrofā Vašingtonā.

“Viņš nekad nebija pilnībā apmierināts ar sasniegto līmeni,” stāsta Vitālijs, runājot par savu mirušo dēlu, un piebilda, ka Šons ļāvās arī citām savām interesēm – ģitāras spēlei un amerikāņu kalniņiem. Vitālijs uzsvēra, ka Šons neļāva bailēm atturēt viņu no ledus, norādot, ka viņu nekad no daiļslidošanas neatturēja kritieni vai traumas.

Vitālijs intervijā “People” turpināja raksturot gan savu sievu, gan dēlu kā “paraugus” citiem, sakot: “Mums vajag vairāk tādu bērnu kā Šons, un mums vajag vairāk tādu cilvēku kā Jūlija.” Viņš uzsvēra, ka esot svarīgi, lai viņš un pārējie trīs viņa bērni pēc šīs traģēdijas virzītos uz priekšu.

“Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai visi bērni vienkārši būtu bērni. Un ikviens turpina savu dzīvi. Un, jā, ir cilvēki, kuru vairs nav kopā ar mums, bet, hei, mēs esam šeit. Mums priekšā ir [visa] dzīve, un mums ir kaut kas jāizdomā – jāpaliek stipriem un jāturpina,” ar cerību atzina intervijā Vitālijs.

Lai palīdzētu bojā gājušā Šona brāļiem un māsām turpināt īstenot savus sapņus par daiļslidošanu, ir pieejams īpašs fonds “GoFundMe“, kur var ziedot un atbalstīt Keju ģimeni.

Kā ziņoja LETA, tad ASV Daiļslidošanas asociācija ir apstiprinājusi, ka lidmašīnā atradās grupa daiļslidotāju, viņu treneri un tuvinieki, kas atgriezās no treniņnometnes pēc ASV daiļslidošanas čempionāta. Krievijas varasiestādes apstiprinājušas, ka starp treneriem bija Jevgēņija Šiškova un Vadims Naumovs, kas 1994.gadā kļuva par pasaules čempioniem pāru slidojumā.

Vitali Kay’s wife Yulia and 11 year old Sean were killed in the collision.

The Kay family also started a Go Fund Me page in memory like so many families who will need support going forward. @fox5dc https://t.co/c4tCf55cFf

KAY FAMILY GO FUND MEhttps://t.co/FzgnpPlSbg pic.twitter.com/MieNvS15Oi

— Tisha Lewis FOX 5 DC (@TishaLewis) January 31, 2025