Potomakas upē Vašingtonā trešdienas vakarā nogāzās reģionāla pasažieru lidmašīna, kas gaisā bija sadūrusies ar armijas helikopteru, ziņo amatpersonas.

Lidmašīnā “Bombardier” atradās 60 pasažieri un četri apkalpes locekļi, bet helikopterā “Black Hawk Sikorsky H-60” bija trīs karavīri.

Šobrīd zināms, ka avārijā ir bojāgājušie – vismaz 18 cilvēku līķi izcelti no Potomakas upes. Policija paziņoja, ka pagaidām neviens izdzīvojušais nav atrasts. Meklēšanas un glābšanas operāciju apgrūtina aukstais un stiprais vējš.

Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps ierakstā sociālajā tīklā Truth Social situāciju nosauca par “sliktu” un uzsvēra, ka katastrofu varēja novērst.

“Lidmašīna atradās ideālā un zināmā nolaišanās līnijā uz lidostu. Helikopters devās taisni uz lidmašīnu. Bija skaidra nakts, lidmašīnā bija ieslēgtas gaismas. Kāpēc vadības tornis nepateica helikopteram, kas jādara, nevis jautāja, vai viņi var redzēt lidmašīnu. Šī ir slikta situācija, kuru, šķiet, varēja novērst!!!” – viņš raksta.

Sadursme notika netālu no Ronalda Reigana Nacionālās lidostas. ASV Federālā aviācijas pārvalde (FAA) lika atcelt visus izejošos un ienākošos reisus šajā lidostā.

🚨 American Airline flight ✈️ 5342 (American Eagle) flying in from Wichita Kansas, has collided with a DC Police helicopter 🚁 on approach to DCA airport just over the Potomac River. The AA 5342 is a Bombardier CRJ700 with a capacity of 68-73 passengers. Major rescue operation… pic.twitter.com/LbQc1TWLEH

— The Tape Talk (@TheTapeTalk) January 30, 2025