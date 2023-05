Dalies ar saviem foto #LaukiZied – jau trešo gadu norit lauku ziedēšanas svētki visā Latvijā

Foto. LA.LV.

#LaukiZied – jau trešo gadu norit lauku ziedēšanas svētki visā Latvijā







Jau trešo gadu pēc kārtas biedrība “Apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi” organizē lauku ziedēšanas svētkus. Šogad sešās vietās Latvijā izvietoti īpaši lielizmēra koka fotorāmji, lai visiem gribētājiem būtu iespēja uzņemt perfekto bildi uz ziedošu lauku fona.

“Ideja par lauku ziedēšanas svētkiem radās spontāni – ja reiz itāļi var rīkot lavandu ziedēšanas festivālu, nīderlandieši svinēt tulpju ziedēšanas svētkus, kāpēc nevaram mēs? Pirmos divus gadus koncentrējāmies tikai uz dzeltenajiem rapša laukiem, taču Latvijā zied ne tikai rapsis, zied arī ābeles, ķirši un ceriņi, ziedēs zirņi, pupas, dabiskās pļavas un citi augi. Tā ir bagātība, ar kuru varam lepoties” uzsver biedrības vadītājs un jaunais lauksaimnieks Valters Zelčs.

Lai nerastos domstarpības ar ziedošo lauku īpašniekiem no vienas puses, kā arī lai iedzīvotājiem nebūtu jāsatraucas par to, vai laukos fotografēties ir droši no otras puses, biedrība, sadarbībā ar reģionu lauksaimniekiem, sešās vietās Latvijā izveidojusi īpašus izpļautus laukumus ar lielizmēra koka fotorāmjiem. Šādus laukumus var atrast Liepājas pusē pie Tāšu ezera, Tukuma pusē pie Cinevilla, Dobeles pusē pie Rūķīšu Tēja, Saulkrastu pusē pie Minhauzena muzeja, Blomē netālu no Smiltenes un Krustpilī, Prižu avēnijā.

“Lauku ziedēšanas laikā aicinām iedzīvotājus uzņemt bildes un ar tām dalīties sociālajos tīklos, pievienojot mirkļbirku #LaukiZied, tādā veidā šajos sarežģītajos laikos daloties ar pozitīvismu un plašāk parādot Latvijas dabas bagātības. Pozitīvi, ka pie šiem foto laukumiem nereti var satikt arī pašus zemniekus un uzdot sev interesējošus jautājumus par to, kāda ir šodienas

lauksaimniecība, un ar kādiem izaicinājumiem jāsaskaras. Piemēram, Krustpilī ar ģitāras spēli un dziesmām foto-gribētājus sagaidīja lauksaimnieks un augstākās padomes deputāts Andris Felss.

Līdzīga tikšanās ar jauno lauksaimnieki Elvi Lazdiņu iespējama arī tiem, kuri nedēļas nogalē plāno doties uz Dobeli, lai aplūkotu ziedošos ceriņus, tāpēc noteikti pa ceļam aicinām piestāt pie Dobelē izveidotā foto laukuma” – tā biedrības vadītājs. Papildus bilžu uzņemšanai, biedrība rīko konkursu, kura noslēgumā foto autoriem būs iespējams tikt pie lauku labumu groziem un citām vērtīgām balvām.