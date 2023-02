Maks Makklangs NBA Zvaigžņu spēlē veica sekmīgu triecienu grozā, no augšas pirms tam pārlecot pāri diviem cilvēkiem un vēl piesitot bumbu pie vairoga. Foto: Kyle Terada/REUTERS/SCANPIX

Jaunais “slam dunk” karalis Maks Makklangs Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Aizvadītajā nedēļā Jūtā tika aizvadīta NBA Zvaigžņu spēle, kurā basketbola sabiedrību pārsteidza amerikānis Maks Makklangs, triumfējot bumbas triekšanā grozā no augšas jeb “slam dunk” konkursā.

Pārlēkt pāri diviem cilvēkiem un atmuguriski ietriekt bumbu grozā, veikt rotāciju ap savu asi par 540 grādiem un vēlreiz satricināt groza tīkliņu. Ar šādiem un vēl citiem trikiem Maks Makklangs sajūsmināja basketbola publiku klātienē un pie TV ekrāniem. Leģendārais NBA basketbolists Šakils O’Nīls, to redzot, bija tiešs – “šis puisis izglāba šovu”. Viņam piebalsoja cita basketbola slavenība Maģiskais Džonsons, sakot, ka pēdējos gados “slam dunk” konkursi bija zaudējuši savu spozmi, bet Makklangs atkal atgriezis interesi par šo spēles elementu. Par to liecina arī statistika, jo Makklanga meistarstiķus pirmajās 12 stundās dažādos video straumēšanas resursos internetā bija skatījušies gandrīz 500 miljoni cilvēku visā pasaulē. Par uzvaru Makklangs nopelnīja 100 000 ASV dolāru vērtu naudas čeku, teju dubultojot savus ienākumus profesionālā basketbolista līdzšinējā karjerā.

Plašākai basketbola publikai Makklanga vārds neko daudz neizsaka, jo 24 gadus vecais un 1,88 metrus garais puisis NBA ir piedalījies vien divās spēlēs, kopā laukumā pavadot nieka 25 minūtes. Tiesa, attīstības jeb G līgā, kur spēlē NBA komandu fārmklubi, Makklangs ir uzspīdējis, jo pērn tika atzīts par līgas labāko debitantu. Tas gan nedeva iespēju nostiprināties NBA. Domājams, ka nu situācija ir mainījusies un viņam tiks dota lielāka iespēja. Vēl pirms NBA Zvaigžņu spēles Makklangs, kura vertikālais lēciens ir virs metra, parak­stīja divvirzienu līgumu ar Filadelfijas “76ers” vienību, tāpat viņam nu ir sponsorlīgums ar sporta inventāra ražotāju “Puma”. “Tas ir nedaudz smieklīgi, kā viss sakrita reizē – mani pasauca uz Filadelfiju, parakstīju līgumu un piedalījos NBA Zvaigžņu spēlē. Melošu, ja teikšu, ka biju ko tādu cerējis, tāpēc tagad to uztveru kā brīnumu,” par sev veltīto lielo uzmanību smaidot teica Makklangs, kurš kļuvis par pirmo G līgas basketbolistu, kurš ne tikai piedalījies NBA Zvaigžņu spēles meistarības konkursos, bet vienā no tiem pārlieacinoši uzvarējis. Viņa izpildītie bumbas triecieni grozā bija tik efektīgi, ka žūrija piešķīra 199 no 200 iespējamajiem punktiem.

Tikmēr pati NBA Zvaigžņu spēle, kā jau ierasts, bija diezgan garlaicīga, jo šādos pasākumos spēlētāji nedomā par aizsardzību. Uzvarēja Jaņņa Adetokumbo komanda, kas ar 184:175 uzvarēja Lebrona Džeimsa vienību. Jāizceļ tikai Bostonas “Celtics” spēlētājs Džeisons Teitams, kurš guva 55 punktus, uzstādot jaunu zvaigžņu spēles rezultativitātes rekordu.

NBA čempionāts atsāksies šonedēļ, Kristapa Porziņģa (liepājnieks nepiedalījās zvaigžņu spēlē) pārstāvētajai Vašingtonas “Wizards” turpinot cīņu par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs. “Wizards” ar 28 uzvarām 58 mačos Austrumu konferencē ieņem devīto vietu. Stabilāka situācija ir Dāvja Bertāna pārstāvētajai Dalasas “Mavericks”, kas ar 31 panākumu 60 spēlēs ir sestie Rietumu konferencē.