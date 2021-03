Neoficiāla informācija liecina, ka Ropažu novada domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus (pa kreisi) LZS pametis, jo nav sapraties ar šīs partijas biedriem Garkalnē. Starp viņiem ir arī bijušais Garkalnes novada mērs Mārtiņš Bauze-Krastiņš, kuram tagad, iespējams, tiek gatavota atgriešanās. Foto: Paula Čurkste/LETA un Zane Bitere/LETA

Jaunie Ropaži ar Garkalni mantojumā. Pēc vadības maiņas Garkalnē seko pārgrupēšanās







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kad Ropažu novada domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus paziņoja par pāriešanu no Latvijas Zemnieku savienības uz “Latvijas attīstībai”, Latvijas Zemnieku savienības priekšsēdētājs Armands Krauze “Latvijas Avīzei” atzina: “Ļoti žēl, jo Zigurds Blaus ir profesionāls un labs pašvaldības vadītājs.”

Marta sākumā no amata atkāpās Garkalnes novada priekšsēdētājs Alvis Zīriņš (“Saskaņa”), kurš uzreiz kļuva par priekšsēdētāja vietnieku, savu lēmumu pamatojot ar vēlmi veicināt politisko konsolidāciju pirms apvienošanās ar kaimiņu pašvaldībām.

Ro­kāde pašvaldības vadībā tiek saistīta ar bijušā Garkalnes novada priekšsēža Mārtiņa Gunāra Bauzes-Krastiņa (LZS) varbūtējo atgriešanos amatā. Ne visi topošā Ropažu novada LZS biedri ar šo situāciju ir mierā, kas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc daži no viņiem izvēlējās partiju pamest.

Ropažu novadu veido Stopiņu, Ropažu un Garkalnes novads, kā arī Vangažu pilsēta no līdzšinējā Inčukalna novada, kura pārējā teritorija tiek pievienota Siguldas pašvaldībai. Ropažu novadā būs 33 874 iedzīvotāji.

Tā administratīvais centrs atradīsies Ulbrokā, kas ir Stopiņu teritorijā. Jaunajā novadā ir apvienotas ļoti dažādas pašvaldības – līdzās turīgajam Garkalnes novadam būs finansiāli ne tik spēcīgais Ropažu novads, kas savukārt ir lielākais teritorijas ziņā. Garkalnes pašvaldības Balt­ezera puses iedzīvotāji jūtas piederīgāki Ādažu novadam.

Ja nav personiskā auto, no atsevišķām jaunā novada vietām administratīvajā centrā Ulbrokā varēs nokļūt tikai caur Rīgu. Inčukalna novads savukārt nebija mierā, ka no tā tiek nodalīta Vangažu pilsēta, kura tam tika pievienota iepriekšējās reformas laikā.

Inčukalna un Garkalnes novads arī ir vērsies Satversmes tiesā. Vienlaikus ir vērojamas arī politiskās pretrunas starp atsevišķu pašvaldību un pat vienas partijas deputātiem dažādos novados.

Katru reizi – no cita saraksta

Arī jaunā Ropažu novada pašvaldības ir skārušas politiskās pārmaiņas, kuras izraisīja “Latvijas attīstībai” centieni izveidot spēcīgu komandu vēlēšanās uz citu politisko spēku rēķina. Pirmais vēstnesis bija Stopiņu novada vadītājas Vitas Paulānes pāriešana no Latvijas Reģionu apvienības uz “Latvijas attīstībai”.

Nesen partija informēja, ka no tās vēlēšanās kandidēs arī Ropažu novada priekšsēdis Zigurds Blaus, kurš domē ievēlēts no Latvijas Zemnieku savienības (LZS). Viņš pašvaldību vada jau otro sasaukumu.

Katrās vēlēšanās Z. Blaus ir kandidējis no cita politiskā spēka: 2009. gadā no “Jaunā laika”, 2013. gadā – no Vidzemes partijas, bet 2017. gadā – no LZS, kas tolaik bija premjera partija, bet tagad ir opozīcijā. No LZS pie “Latvijas attīstībai” pārgājis arī Stopiņu novada domnieks Guntis Kampe. No šīs partijas jaunajā novadā kandidēs arī pazīstamais basketbolists Jānis Blūms.

Ar Ropažu novada priekšsēdi “Latvijas Avīzei” sazināties neizdevās, bet oficiālajā paziņojumā par politiskās piederības maiņu Z. Blaus saka: “Mana motivācija ir komandas darbs turpmākajai Ropažu novada un Latvijas attīstībai, lai līdzvērtīgi attīstītu iedzīvotājiem un uzņēmējiem pievilcīgu dzīves un darba vidi. Ar savu pieredzi un pārliecību vēlos līdzdarboties partijas aktivitātēs un kopīgā darbā nodrošināt pašvaldības ilgtspējīgu attīstību.”

Neoficiāla informācija liecina, ka Z. Blaus LZS pameta, jo nav sapraties ar šīs partijas biedriem Garkalnē, bet LZS biedri savukārt uzskata, ka viņš meklējis izdevīgākas starta pozīcijas.

Lūgts to komentēt, LZS priekšsēdētājs Armands Krauze bija izvairīgs: “Zigurds Blaus ir labs un profesionāls pašvaldības vadītājs. Man žēl, ka viņš nestartēs no mūsu saraksta, bet no citas partijas.”

Ne tik labās domās par Ropažu novada priekšsēdi bija Garkalnes novada deputāts un arī LZS Vidzemes nodaļu koordinators Edgars Treibergs, kurš esot pie viņa aizbraucis un piedāvājis augstu vietu sarakstā, bet Z. Blaus nodūris acis un teicis, ka vēl padomāšot.

Garkalne ir viena no bagātākajām pašvaldībām, bet Ropažu novads saņem atbalstu no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas nemaz neliecinot par veiksmīgu saimniekošanu.

“Zigurds Blaus tikai skatās, kur ir biezāka maizes rika, un uz turieni arī stūrē, bet kur ir viņa paveiktie darbi?” piebilda E. Treibergs.

LZS ir rezerves kandidāts Garkalnē

E. Treibergs vēl nevarēja pateikt, kurš varētu kļūt par jauno Garkalnes novada priekšsēdētāju, bet apstiprināja, ka M. G. Bauze-Krastiņš startēs vēlēšanās no LZS saraksta.

Uz šo jautājumu vēl nevarēja atbildēt arī domes priekšsēdētāja vietnieks Guntars Kniksts (“Vienotība”), norādot, ka “jebkuram deputātam ir iespējas kļūt par priekšsēdētāju”. Garkalnē koalīciju veido Latvijas Zemnieku savienība, “Saskaņa” un “Vienotība”.

Opozīcijas deputāti Kārlis Knēziņš (LRA) un Inese Andersone (NA) uzskata, ka rotācija notikusi, lai panāktu M. G. Bauzes-Krastiņa atgriešanos priekšsēdētāja amata, no kura viņš atkāpās pirms vairāk nekā gada.

Tad no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas bija saņemti signāli, ka ministrs varētu rosināt Garkalnes novada priekšsēža atstādināšanu pēc Valsts kontroles konstatētajiem pārkāpumiem, nesaimnieciski rīkojoties ar pašvaldības finanšu līdzekļiem. Iespējams, šā rīkojuma projekts joprojām glabājas ministra kabinetā.

“Manuprāt, Garkalnē tiek veiktas neētiskas darbības. Esmu vīlusies par šo situāciju, jo šis nav tas brīdis, kad Garkalnes novadu padarīt par apsmieklu visā Latvijā,” sacīja I. Andersone.

K. Knēziņš uzskata, ka domē ir cilvēki, kurus neinteresē Garkalnes tēls, bet tikai savas intereses. Neoficiāli zināms, ka Latvijas Zemnieku savienība vēl vērtē, kuru savu deputātu virzīt mēra amatam, jo tai ir arī otrs kandidāts – Raimonds Fūrmanis.

Visas pieminētās partijas – “Latvijas attīstībai”, LZS, “Jaunā Vienotība”, “Saskaņa”, Latvijas Reģionu apvienība, Nacionālā apvienība – jau gatavojas startam jaunā Ropažu novada vēlēšanās.

Komandas līderi gan nosauca tikai Nacionālā apvienība, kuras sarakstā ar pirmo numuru būs Haralds Burkovskis. I. Andersone pieļauj, ka NA saraksts varētu atšķirties no citiem ar to, ka tajā būs daudzi jauni, bet jau pazīstami cilvēki.

Vēlēšanām šajā pašvaldībā gatavojas arī Jaunā konservatīvā partija, no kuras startēs Ropažu novada priekšsēdētāja vietniece Renāte Gremze, kas ievēlēta no “Vienotības”, bet šo partiju atstāja jau 2017. gadā. JKP viņai kā konservatīvu uzskatu pārstāvei bijusi politiski tuvāka.

Par situāciju topošajā novadā R. Gremze sacīja – deputāti ir ievēlēti, lai strādātu iedzīvotāju interesēs, ko ne visi atceroties.

Viņasprāt, par iedzīvotāju interesēm ir aizmirsts arī reformas laikā, vienā novadā iekļaujot tik dažādas pašvaldības, kas var apgrūtināt sadarbību kopīgā novada interesēs pēc vēlēšanām.