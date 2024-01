FOTO: Džuris/Twitter

Joprojām pazudušās Annas Jansones vīrs Juris: "Šķiet ticami, ka Anna sāka mosties un pamanīja, ka bērns aizdomīgi nemostas un tad sākās panika"







“Vai tie, kuri publiski Annu dedzīgi sauca par slepkavu, tikpat dedzīgi tagad atvainojas ģimenei?” portāls LA.LV jautāja Jurim Evertovskim – vīrietim, kuram pērnā gada novembra sākumā dzīve izmainījās par 90 grādiem. 1.novembrī pazuda viņa sieva kopā ar 2023. gadā dzimušo meitu Luīzi. Nākamajā dienā bērnu bez dzīvības pazīmēm atrada Jelgavas novadā, Valgundes novadā, mežā pamestā automašīnā. Jura sieva, bērnu māte Anna Jansone līdz šim tā arī nav atrasta. Valsts policija aktīvus meklēšanas darbus patlaban pārtraukusi, aicinot sabiedrību būt vērīgiem Lielā Ķemeru tīreļa apvidū.

Divus mēnešus pēc notikušā, Valsts policija saņēma ekspertu atzinumu par zīdaiņa nāves iemeslu un tajā konstatēts, ka bērns miris 1. novembrī no zīdaiņu pēkšņās nāves sindroma, vardarbības pazīmes nav konstatētas, kā arī organismā nav ķīmisku vielu paliekas. Tas nozīmē, ka bez vēsts pazudusī Anna bērna nāvē nav vainojama.

“Neesmu ne no viena dzirdējis nevienu atvainošanos, bet daudzi tagad izdomā jaunus izskaidrojumus. Es domāju, ka tiem, kuri seko fragmentāri, galvā pašiem saliekas, ka viņiem iepriekš tā jau viss likās, ka atkal viss atbilst jaunajiem faktiem, ka viņiem visu laiku viss ir bijis skaidrs. Es arī atvainošanos negaidu. Eksperti ir eksperti, lai viņiem ar saviem viedokļiem silti,” portālam LA.LV savu nostāju pauž Juris.

Ekspertīzes rezultātus vīrietis uzzinājis vienlaicīgi ar Latvijas sabiedrību. Tikai viņu informējusi izmeklētāja. Iznākot no Valsts policijas nodaļas, Juris sapratis, ka par bērna miršanas iemeslu likumsargi informējuši arī sabiedrību. Viņam šķiet, ka cilvēkiem bija tiesības zināt, ka Anna nav vainojama bērna aiziešanā.

“Kriminālprocesa likums ir mazliet pretrunā ar informācijas atklātības un tamlīdzīgiem likumiem. Tur ir viens Augstākās tiesas spriedums, kura būtība ir – kriminālprocesā slepenība nevar būt pašmērķis, ja informācijas publicēšanai var būt jēga, un atklātība nekaitē procesa virzībai. Šādos gadījumos informāciju slēpt nav pamata,” skaidro Juris.

Juris portālam LA.LV neslēpj atvieglojumu – viņa sievu neviens vairs neuzdrošināsies saukt par slepkavu. Gluži otrādi – iespējams, ka tieši šis fakts, ka bērns ir miris, Annai bijis pamatīgs trieciens un izraisījis pēcdzemdību depresijas saasinājumu.

“Ļoti daudz biju domājis par to, kā aizstāvēt Annu, ja policija un tiesu sistēma viņu mēģinās vainot. Apkopoju dažādu informāciju, meklēju cilvēku, kas varēs apliecināt, ka Anna mīlēja bērnu, ka bērns bija gaidīts, ka viņa rūpējās… Principā, lai apgāztu visus iespējamos naratīvus, ka viņa būtu vēlējusies atbrīvoties no bērna vai tamlīdzīgi. Attiecīgi atvieglojums ir uzzināt, ka nebūs nekādas tādas versijas, kuras policija varētu virzīt tālāk. Mēs neviens nezinām, kas īsti tobrīd notika (red. – pazušanas dienā, 01.11.23.), bet ir skaidrs, ka tas ir traumatisks notikums jebkuram vecākam. Šobrīd šķiet ticami, ka Anna pēc brītiņa sāka mosties un pamanīja, ka bērns aizdomīgi nemostas un tad sākās panika, sekojošās darbības. Bet tā ir tikai versija. Man īsti nav nekādu pamatojumu šai versijai, bet tā arī izskadro, kāpēc līdz pazušanas brīdim Annas situācija man likās diezgan stabila. Tas varētu būt bijis nevis saasinājums pats no sevis, bet gan apstākļu pavērsiens.“

Valsts policija aizvien aicina ikvienu, kura rīcībā ir informācija, tostarp video ieraksti, kas var noderēt Annas Jansones meklēšanā, sazināties ar Valsts policiju! Tostarp aicinām iedzīvotājus, kuri dodas uz Lielā Ķemeru tīreļa purva apkaimi (pie šosejas P101, starp Liepājas šoseju un Ventspils šoseju), pievērst uzmanību, vai šajā vietā neatrodas viena litra tilpuma antifrīza pudeles baltā krāsā. Noskaidrots, ka pirms pazušanas Anna Jansone šādu pudeli iegādājusies un, iespējams, tā bijusi viņai līdzi. Sazināties ar Valsts policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67086678 vai 110, vai arī rakstot e-pastu: [email protected].