Jundze satraukts par EP vēlēšanām: Mēs esam ievēlējuši jau tādus eksemplārus…Mamikins vien ko vērts!







TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par gaidāmajām Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām, rakstnieks un Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze atzina, ka šoreiz viņu vairāk uztraucot nevis tas, kādā veidā mēs nobalsosim – “ar papīrīti vai elektroniski”, bet gan tas, par ko nobalsosim.

“Mani ļoti uztrauc tas, ko es te raidījumā runāju par to funkcionālo analfabētismu – par nespēju izlasīt, par nespēju lasīt un saprast, ko tev liek apakšā. Mēs esam EP ievēlējuši jau tādus eksemplārus…Mamikins vien ko vērts! Rezultātā viņi tur nonāca. Ļoti svarīgi būtu, lai mēs rīkotos tā, lai šādi cilvēki tur vienkārši nenonāk, un, lai pēc tam mūs nepazemo pa visu Eiropu ar to savu darbošanos,” pauda cerību rakstnieks Jundze.

Savukārt otra lieta, ko TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusijā vēlējās uzsvērt Jundze, kas esot ne mazāk bīstama, ir “tie izcili neizglītotie cilvēki”, kas tagad mēģina startēt gaidāmajās EP vēlēšanās Latvijā. “Viņiem nav pat īsti vidējās izglītības!” sašutis ir rakstnieks.

Jundze pastāstīja, ka darbojas Eiropas rakstnieku padomes valdē, kurā ir jāpaveic darbi angļu valodā, piemēram, saistībā ar autortiesībām.

“Es varu iedomāties, kas tur notiek tai Briselē, kur tev vienkārši ir jābūt ļoti filigrānām tām zināšanām, lai tu vispār varētu pavērt vaļā muti! Ja tu tur aizbrauc, es atvainojos, kā pilnīgs stulbenis un nosēdi tos gadus…Nu, algu tu tur saņemsi, savus radiniekus aizvedīsi ekskursijā – tas skaidrs, bet kāds no tevis tur labums ir valstij, visiem pārējiem pilsoņiem, kuri tevi ir ievēlējuši? Par to būtu jādomā,” emocionāli uzsvēra Jundze TV24 raidījumā.

Protams, mēs redzēsim, kādi būs EP vēlēšanu rezultāti, bet rakstnieks Jundze vēlreiz raidījumā norādīja, ka par to ļoti uztraucas. “Man ir tā sajūta – nu jā, tagad ievēlēsim tur labos onkuļus, viņi ar tulku palīdzību tur kaut ko bu-bū…Un, ko viņiem pateiks, par to viņi nobalsos, un savas lietas tur viņi nesakārtos – tas arī ir skaidrs. To jau arī daži te mēģināja – tikt Eiropas Parlamentā, lai sakārtotu savas lietas, bet tur neļauj tās lietas kārtot tā, kā varbūt te [Latvijā],” sacīja Jundze, diskutējot par EP vēlēšanām un potenciālajiem deputātiem Briselē.

Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas šogad notiks no 6.-9.jūnijam. EP vēlēšanas Latvijā notiks 8.jūnijā. Lai tajās piedalītos, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam. Ir iespējams balsot arī ārzemēs, ievērojot zināmus nosacījumus. Plašāk variet lasīt ŠEIT.