Ilgi gadi kopdzīvē mēdz darīt savu. Ugunīgā kaisle izgaist, un nu šķiet, ka kopā pavadītais laiks nekad nebeidzas, jo tikpat pozitīvas emocijas kā attiecību sākumāvairs tik vienkāršinerodas… Uz pirmo mirkli var likties, ka attiecības nonākušas krīzē. Cilvēki, kuri šādu situāciju risināt nevēlas, izvēlas šķirties. Šo iemeslu dēļ diezgan bieži redzam pārus, kas kopā uzaudzinājuši bērnus, bijuši ilgstošā kopdzīvē – fiziski un emocionāli attālināmies, un steidzot savas attiecības izbeigt. Lai nepiedzīvotu šādu scenāriju, mēs esam sagatavojuši dažus padomus, kas palīdzēs pāriem atkal satuvināties pēc gadiem ilgas kopdzīves.

Kopīgas intereses un hobiji

Nav noslēpums, ka kopīgas intereses un hobiji ļauj pāriem satuvināties, un savstarpējā saikne tad kļūst tikai ciešāka. Parasti, kad kāds laiks kopā jau ir aizvadīts, pavisam dabiski radušies arī vienādi vaļasprieki, kopīgi mērķi un izaicinājumi,un neizbēgami, arī problēmas. Kad kopīgie mērķi tiek sasniegti, bet problēmas pārvarētas, rodas gandarījums un piepildījuma sajūta, kas pāri noteikti tikai stiprinās.

Lieliski piemēri pāru kopīgajiem hobijiem ir: dejas, sports, seriālu vai filmu skatīšanās. Pat tādu vienkāršu izklaidi kā puzles likšana nevajadzētu novērtēt par zemu. Proti, pēc psihologu domām, puzles likšana apvieno visu, kas nepieciešams attiecībās — kopīgu mērķu sasniegšanu, relaksāciju, pacietības vairošanu un radošumu.

Intīmā tuvība vai varbūt pat seksa rotaļlietas?

Runājot par intīmo tuvību –šīs attiecību sastāvdaļas nozīmīgumu mēs nekādi nevaram noliegt! Nenoliedz faktu, ka sekss ir patiešām ļoti svarīgs. Tā ir fiziskā kaisle, kas diemžēl ir pats nenoturīgākais mīlestības apliecināšanas veids, un var izzust diezgan ātri. Bet tas ir neizbēgami! Lielākā problēma ir tāda, ka cilvēki paši ļauj tam notikt un pārāk aktīvi nerīkojas, lai ar to cīnītos.

Galu galā, nevajag sabojāt attiecības tikai vienas attiecību daļas dēļ, tāpēc jādara viss, ko spējat, lai abi no pāra būtu laimīgi. Būtu vērts apsvērt iespējas uzlabot seksa kvalitāti, pārvēršot to par kārdinošu tieksmi, nevis tikai neizbēgamu pienākumu… Palīdzēt varētu ļaušanās savām fantāzijām un seksuālas aktivitātes neliegšana. Jūs nevar aizstāt cilvēcisku, intīmu tuvību ar citiem, it kā svarīgākiemdarbiem vai to ilgstoši atlikt! Ja jūs jūtat vilkmi pie savas otras pusītes, lai cik arī tā būtu nelaikā, lieki nekavējaties un veltiet uzmanību mīļotajam, jo tie ir tie brīži, kad kārdinājumam nesekojot, attiecības var sākt izsīkt.

Kad kopā aizvadīti ilgi gadi un intīmajā dzīvē iezagusies nevēlamā rutīna, var palīdzēt pieaugušo seksa rotaļlietas. Tas ir pavisam neliels, bet ļoti baudāms privātās dzīves noslēpums, kas noteikti mainīs guļamistabas ierasto režīmu! Jūs pat nemanīsiet, kā pats sāksiet šos mirkļus gaidīt ar nepacietību, nevis atlikt noguruma,neīstā noskaņojuma vai citu izdomātu iemeslu dēļ. Seksa rotaļlietu daudzveidība ir ļoti bagātīga! Katrs pāris var atrast kaut ko, kas derēs tieši viņiem. Daži izdarīs tradicionālākus pirkumus, savukārt citi, iespējams, iegādāsies viedās seksa rotaļlietas vai kaut ko tikpat inovatīvu!

Tiesa, ja izvēlaties šādu pirkumu izmēģināt, mēs noteikti ieteiktu vai nu pirkt seksa rotaļlietu kā dāvanu, vai arī pirkumu veikt kopā, pēc apspriedes ar otru. Nevajadzētu otru pusīti lieki šokēt, labāk būtu vai nu sagatavot mīļoto pārsteigumam, vai arī atrast vispiemērotāko risinājumu abiem kopā.

Pārstājiet otru uztvert kā pašu par sevi saprotamu

Angliski ir tāds labi zināms teiciens: „Takesomethingforgranted.” Ja mēs to pārtulkojam latviski, visatbilstošākais būtu vārds “pašsaprotams”. Tā nekad nedrīkstētu skatīties uz savu otro pusīti. Un tā diemžēl ir attieksme, kas var būt klātesoša pēc ilgiem kopdzīvē aizvadītiem gadiem… Tas nudien nav labi!

Tava otrā pusīte ir cits cilvēks, ar savu unikālo personību. Viņam vai viņai ir savi personīgie mērķi, vajadzības, vēlmes un motivācija. Domas lasīt nav iespējams, bet aizmirst par to, ka kāds cits tev blakus arī kaut ko vēlas, it īpaši tad, kad esat kopā jau ilgāku laiku, ir pavisam viegli. Izvairieties no situācijām, kurās otrs var justies pamests vai atstāts novārtā. Centieties pievērst uzmanību otra iekšējai pasaulei, noskaņojumam, un nekad nedomājiet, ka viņi vienmēr būs līdzās, nekad jūs neatstās un nespēs atrast kādu citu, labāku, ja tādu iemeslu viņiem būsiet devis…

Katra kopdzīves diena jāuztver kā iespēja. Iespēja vēlreiz pierādīt, ka esatpats labākais cilvēks savai otrajai pusītei. Ja reiz šādu solījumu devāt, saistoties laulības saitēm vai piekrītot veidot kopdzīvi! Nepārstājiet domāt par to, kā mīļotā dzīvi varat padarīt vieglāku, labāku un patīkamāku paši saviem spēkiem, un attiecības tikai plauks!