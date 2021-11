Dzintars Odiņš – darbiniekiem algas nemaksāja, bet sev pārskaitīja visu uzņēmuma naudu. Foto: Ritvars Skuja/Dienas Bizness

Kādreizējais uzņēmuma Auseklītis īpašnieks Valdis Krisbergs par noguldītāju uzmešanu atsēdēja savus gadus cietumā. Noziegums notika tālajos 90tajos gados. Šķita, ka uzņēmējdarbības vide kopš tiem laikiem ir mainījusies. Tomēr ne visur. Dzintars Odiņš, uzņēmuma Kurzemes Finieris valdes priekšsēdētājs (avoti liecina, ka arī neoficiālais īpašnieks) vēl gluži nesen iztīrīja uzņēmumu tā, ka tas ne tikai kļuva maksātnespējīgs bet arī palika parādā arī saviem darbiniekiem. Šis stāsts ir gluži svaigs un notika 2014. gadā. Tomēr atšķirībā no Valda Krisberga, Dzintars Odiņš cietumā nesēž. Par visu pēc kārtas.

Kurzemes Finieris kādreiz bija viens no lielākajiem uzņēmumiem Kuldīgā. Kā liecina Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra dati, sākumā uzņēmums bijis sekmīgs un laikrakstā Dienas Bizness pat tapis novērtēts par Gazeli, vai strauji augošu uzņēmumu. Tomēr tad kādā brīdī, acīmredzot, biznesa izaugsme samisējusies, uzņēmums sācis palikt parādā piegādātājiem, nemaksāt darbiniekiem un aicinājis klientiem maksāt par nepiegādātu produkciju ātrāk par to piešķirot atlaidi. Pirmšķietami tā var gadīties jebkuram un atliktu cerēt, ka uzņēmums no problēmām izkārpīsies. Tomēr situācija izrādījās sliktāka un valdes priekšsēdētāja Dzintara Odiņa rīcība amorālāka.

Bez iemesla pārstāja maksāt algas

2014. gada pavasaris, kad pasaulē nevaldīja ekonomiskā krīze un atbilstoši darbinieku liecībām, produkcija tika ražota raiti, uzņēmuma vadība bez publiski izsludināta iemesla sāka algas izmaksāt neregulāri vai neizmaksāt vispār. Situācijas dramatismu un darbinieku izmisumu tajās dienās ļoti labi apraksta medijs Kurzemnieks.

Tā, piemēram, 24. jūlijā rītā Kurzemnieks saņēma informāciju no kāda uzņēmuma Kurzemes finieris (KF) darbinieka ar lūgumu ierasties un palīdzēt – cilvēki kārtējo reizi streikojot, jo vēlas saņemt aizturētās algas. Šī nebija pirmā reize. Pavasarī ražošana apstājusies pat pāris dienu, jo darbinieki streikojuši un iesnieguši Dzintaram Odiņam personiski parakstītas vēstules, prasot samaksāt algu.

“Kamēr darbinieku bērni bija badā, Dzintars Odiņš saņem 313.5 tūkst. eiro prēmiju”

Kāds darbinieks, kurš baidījās pazaudēt, lai arī zemu apmaksātu, tomēr darbu un tādēļ vēlējās palikt anonīms, pastāstīja, ka šobrīd cehā sēžot un nestrādājot līdz simts cilvēku – abas maiņas. Tā neesot pirmā reize, kad strādnieki šādā veidā vēloties, lai tiktu izmaksāts nopelnītais. Cilvēki grib ēst, gandrīz visiem jāaudzina bērni. 2014. gada jūlijā darbinieks teica: Pēdējo reizi streiks bija pirms mēnešiem diviem. Odiņš atbrauca, iedeva pa 20 eiro… Kāds cits piebilst: līdzko kāds ar kaut ko neesot mierā, tiekot norādīts uz vārtiem. Strādnieki nevarēja saprast, kādi ir iemesli.

Piesavinās uzņēmuma naudu

Citā rakstā Kurzemnieka rakstā – “Kurzemes Finiera kreisās burtnīciņas” – tiek aprakstīta regulāra aplokšņu algu praktizēšana uzņēmumā – tātad uzņēmums arī nerūpējās par darbinieku sociālo drošību.

Šāda rīcība būtu ja ne saprotama, tad izskaidrojama apstākļos, ja grūti klātos visiem – kā darbiniekiem – tā arī uzņēmuma vadītājiem un īpašniekiem. Ir grūti laiki un visi cenšas savilkt jostas. Tomēr grūtie laiki nebija visiem. Dažiem tie bija pat ļoti trekni.

Tā gada rudenī uzņēmums Kurzemes Finieris tika iesūdzēts uz maksātnespēju un maksātnespēja tika pasludināta 2014. Gada 13. novembrī. Virknei kreditoru radās aizdomas, ka laikā, kad Dzintars Odiņš pārstāja maksāt visiem “pa perimetru”, viņš sāka ņemt ārā naudu no uzņēmuma personīgajām vajadzībām. Tomēr vēlāk atklātais pārspēja visļaunākās aizdomas.

Gazele kļuva par šakāli

Zagšanas un izsaimniekošanas apjomu vislabāk raksturo 2017. Gada 10. septembra Liepājas tiesas spriedums. Liepājas tiesā tika izskatīta maksātnespējīgās SIA Kurzemes Finieris nolīgta jurista Mārtiņa Krūma prasība pret Dzintaru Odiņu par zaudējumu piedziņu. Izrādījās, ka sākot no 2014. gada 5. augusta uzņēmums līdz 23. septembrim Dzintars Odiņš vairākos maksājumos pārskaitīja no SIA Kurzemes Finieris konta uz savu personīgo kontu kā aizdevumu naudas līdzekļus aptuveni 209 tūkst. eiro apmērā.

Vēlāk šī un vēl lielāka summa ar paša Dzintara Odiņa 2014. gada 1. oktobra rīkojumu tika viņam izmaksāta prēmijā, kopā 313.5 tūkstoši eiro. Prēmijas pamatojums ir vairāk nekā amorāls – “par ieguldījumiem uzņēmuma izveidē, realizācijas tirgus un produkcijas sortimenta paplašināšanā”.

Tas notika laikā, kad darbiniekiem un piegādātājiem netika izmaksātas algas un uzņēmums divus iepriekšējos gadus – 2012. un 2013. gadu – bija nostrādājis ar vairāk kā 300 tūkst. eiro zaudējumiem ik gadu. Tiesas spriedumā tika konstatēts, ka prēmijas summa nav nekādi pamatota un tā acīmredzami ir faktiskā pieejamo līdzekļu summa, kāda bijusi SIA Kurzemes Finieris rīcībā “prēmijas” izmaksas dienā.

Tālāk, kā jau augstāk rakstīts, tika ierosināta SIA Kurzemes Finieris maksātnespēja. Savukārt, uzņēmuma darbinieki, kas izlaupīšanas rezultātā nebija saņēmuši algas, bija spiesti iestāties nenodrošināto kreditoru rindā. Gazele bija pārvērtusies šakālī. Ar 2017. Gada 10. septembra Liepājas tiesas spriedumu tika nolemts piedzīt no Dzintara Odiņa aptuveni 241.6 tūkstošus Eiro. Spriedums pārsūdzēts nav.

Ne visiem stāstiem ir sliktas beigas

Bet ne visiem stāstiem beigas ir sliktas. Viens no kreditoriem, uzņēmums Stiga RM ir atjaunojis līdz Dzintara Odiņa līdz maksātnespējai novestā uzņēmuma darbību, pārvēršot to par mūsdienīgu saplākšņa ražotni investējot modernās ražošanas iekārtās. Būtiski, ka arī liela daļa agrāko Kurzemes Finiera darbinieku tagad ir drošībā un labā darbā Stiga RM saplākšņa ražotnē.