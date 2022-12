Foto: SHUTTERSTOCK

Planētas Noslēpumi. Atklāts, kā FIB turpina slepus izsekot cilvēkus







Dace Bumbiere, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Nesen amerikāņu plašsaziņas līdzekļos uzpeldēja kārtējais skandāls saistībā ar to, ka, arī par spīti skandalozajiem Džuliana Asanža un Edvarda Snoudena atmaskojošajiem paziņojumiem par noziedzīgo vispārējo cilvēku izspiegošanu, ASV specdienesti joprojām turpina nepārtraukti piekopt savu pilsoņu nelikumīgo izsekošanu.

Proti, kāds atklātībā nonācis slepens FIB dokuments apliecinot, ka šī represīvā iestāde tiešsaistes režīmā seko visam, kas risinās pielikuma Whats­App ietvaros, kā arī tai zināms praktiski viss par ikvienas Apple ierīces ikvienu lietotāju.

Minētais dokuments esot datēts ar 2021. gada 7. janvāri un būtībā ir FIB iekšējā instrukcija. Atbilstoši specdienestu interesei par konkrētām personām un viņu kontaktpersonām WhatsApp bezierunu kārtā nodod tiem visu attiecīgās platformas ietvaros uzkrāto informāciju.

Uzsvērts, ka šāda informācijas nopludināšana var ļoti nopietni ietekmēt likteni tiem cilvēkiem, kuriem periodiski patiešām vajadzīga droša un anonīma informācijas apmaiņa.

Un tie galvenokārt var būt žurnālisti, kuri strādā ar konfidenciāliem informācijas avotiem, vai arī dažādu sabiedrisko kustību aktīvisti, kuriem nākas sastapties ar pastāvošās varas pārstāvju draudiem un vajāšanu. Vārdu sakot – valdošā režīma noslēpumus atklāt spējīgas personas.

Ļoti nopietni šajā aspektā riskējot vispār visi Apple lietotāji. Tā kā Apple rīcībā ir šifrēšanas kods, kas var atbloķēt lietotāja datus vietnē iCloud, tāpēc policija vai, visdrīzāk, FIB var pieprasīt šo atslēgu un elementāri gūt piekļuvi visiem kādas šo iestādi ieinteresējušas personas personīgajiem datiem.

Uzņēmuma Property of the People izpilddirektors Raiens Šapiro savā komentārā uzsvēris, ka konfidencialitāte ir ārkārtīgi nepieciešama demokrātijas uzturēšanai, un tas vieglums, ar kādu FIB pasācis ielūkoties ikviena cilvēka tiešsaistē uzglabātajiem datiem, gūstot iespēju no tā iemantot intīmas ikdienas gaitu detaļas, ir totāls apdraudējums visiem un ikvienam, kā arī nogludina taisnāko ceļu uz autoritāru režīmu.

Šeit varbūt vienīgi varētu piebilst, ka, visdrīzāk, jau šāds autoritārais režīms sen valda un šajā gadījumā runa ir par mehānismiem, kas nevis vairs draud ar it kā kaut kādu hipotētisku iestāšanos, bet gan sekmē jau esošās tāda režīma varas nostiprināšanos.