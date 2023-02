Publicitātes foto

Pēdējos gados arvien populārākas kļūst lietotu auto izsoles, un ne velti – zinot izsoļu principus un protot tos gudri pielietot, tā ir patiesi lieliska iespēja iegādāties auto par izdevīgu cenu. Pastāv populārs uzskats, ka izsoles process ir garš un sarežģīts, tomēr tas tā nebūt nav. Tomēr tajā pašā laikā ir jābūt uzmanīgam, jo izsole paredz finansiālu darījumu. Vēlaties izmēģināt savas spējas? Lūk, 6 noderīgi ieteikumi, kā izsolē nopirkt lietotu auto!

1. Veiciet izpēti!

Daudzos gadījumos interesenti var iepazīties ar piedāvājumiem vēl pirms izsoles sākuma – tā ir iespēja jau laicīgi novērtēt variantus, savas iespējas, kā arī veikt izpēti. Izsoles piedāvājumos parasti tiek norādīts transportlīdzekļa identifikācijas numurs jeb VIN, kuru izmantojot varat noskaidrot datus par auto vēsturi, savukārt vēstures izpēte sniegs detalizētu auto pārskatu un palīdzēs saprast, vai izsoles piedāvājums ir vērtīgs.

Tāpat izpētiet ne tikai automašīnas vēsturi, bet arī tirgus situāciju! Pārbaudiet izsolīto auto pašreizējo tirgus vērtību, izmantojot dažādus sludinājumu portālus, lai būtu drošs, ka norādītā sākumcena ir atbilstoša, nesolāt par daudz un nepārmaksājat.

2. Ziniet noteikumus!

Katrai izsolei ir savi noteikumi, tādēļ izziniet tos jau laicīgi! Piemēram, var būt nepieciešams reģistrēties līdz noteiktam datumam vai identificēties kādā konkrētā veidā. Tāpat noteikti vēlēsieties izpētīt apmaksas noteikumus. Lai gūtu priekšstatu par izsolēs pielietotajiem principiem un dalībnieku rīcībām, sākumā iesakām piedalīties 2-3 izsolēs, neko neiegādājoties. Tikai vērojot.

3. Pieaiciniet kādu palīgu!

Ja izsolē piedalāties pirmoreiz un/vai neorientējaties auto pasaulē, laba doma ir pieaicināt kādu palīgu – lieliski, ja tas ir cilvēks ar pieredzi, kurš var dot padomu ne tikai par izsoles procesu, bet arī novērtēt auto tehnisko stāvokli, gan eksterjeru, gan arī interjeru, t.sk. lampiņas auto panelī. Diemžēl arī izsolēs var tikt izsolīti auto ar slēptajiem defektiem. Turklāt katrs, kurš reiz iegādājies auto, zin, ka lēmumi bieži vien tiek pieņemti emociju iespaidā, tādēļ ir labi, ja blakus ir uzticams cilvēks, kurš palīdz izvērtēt katru faktoru.

4. Nosakiet sev pieejamo budžetu!

Solīšanas karstumā ir pavisam viegli apmaldīties un ievērojami pārsniegt sev pieejamo budžetu, tādēļ vēl pirms solīšanas nosakiet budžeta slieksni! Atcerieties – vienmēr būs arī citas automašīnas. Turklāt ar auto iegādi izmaksas nebeidzas, bet tieši pretēji, sākas. Tāpat būs jāiegādājas arī OCTA polise, jāveic auto reģistrācija, regulāri jāmaksā ekspluatācijas nodoklis, jāiet tehniskās apskates, jāveic remontdarbi, jālej degviela utt.

5. Centieties saglabāt vēsu prātu!

Automašīnu izsoļu process mēdz būt intensīvs, kā rezultātā bieži rodas spiediens steigties un pieņemt lēmumu ātri. Ja līdz galam neesat drošs par savu izvēli, centieties saglabāt vēsu prātu un paturiet prātā domu, ka izsolēs pieejami daudz un dažādi auto. Noskatītais auto nav pirmais un pēdējais, kas nonācis tirdzniecībā. Labāk piedalīties citā izsolē nekā ieguldīt pamatīgus finansiālos līdzekļus, iegādāties ne pārāk labu auto un piedzīvot pamatīgu vilšanos.

6. Ziniet savas vēlmes un vajadzības!

Automašīnu izsoļu piedāvājums tiek atjaunināts katru dienu, un tajās atradīsiet ļoti daudz automašīnu, viens un tas pats modelis var tikt izsolīts pat dažādās krāsās. Tas palīdz ieinteresēt pēc iespējas plašāku auditoriju, tādēļ vēl pirms pirmās solīšanas ziniet savas vēlmes un vajadzības! Iesakām apkopot konkrētas vēlmes un vajadzības, kaut pierakstot uz lapas – tas palīdzēs neapmaldīties plašajā piedāvājumā un, izdalot opcijas, saprast, vai izsoles piedāvājums atbilst tam, ko vēlaties.

Vai iegādāties auto no izsoles ir izdevīgi?

Iegādāties lietotu auto no izsoles vairumā gadījumu ir izdevīgāk nekā līdzīgu auto no sludinājumu portāla, tomēr šeit jāņem vērā, ka cenā jāierēķina arī auto nogādāšana Latvijā. Ja cena ir galvenais iemesls, kādēļ esat nolēmis par labu auto no izsoles, jāņem vērā, ka, apkopojot visas izmaksas, cenu atšķirība starp izsolē iegādātu auto un tepat Latvijā iegādātu auto nav tik liela.

Lietotu auto izsoļu galvenā priekšrocība ir tāda, ka automašīnas neizsola to īpašnieki – ne privātpersonas, ne uzņēmumi. To dara līzinga kompānijas. Šī iemesla dēļ varam uzzināt par automašīnu maksimāli daudz patiesības, jo izsoles vietnes nevēlas bojāt savu reputāciju un skaidri norāda visus trūkumus, nereti publicē detalizētu aprakstu ar servisa izrakstu, kurā apkopoti visi auto remonti, odometra rādījumi utt. Dažos gadījumos izsolē tirgotajām automašīnām ir pieejams arī neatkarīgu ekspertu novērtējums.

Kāda ir auto izsoles secība?

Auto izsole sākas ar tā dēvētajām ”auto medībām”. Mūsdienās ir kompānijas, kas piedāvā pilna servisa auto piegādi, ņemot vērā pircēja vēlmes un vajadzības, taču šajā gadījumā Jums pašam jāreģistrējas izsolei, jānokārto visas formalitātes un jāsāk veikt likmes jeb solīt.

Kad izsole noslēgusies un esat tajā uzvarējis, izsoles vietne veic visus sagatavošanas darbus, dokumentu sakārtošanu un apmaksā nodokļus.

Jūs tiešsaistē veicat pārskaitījumu (atkarībā no izsoles noteikumiem, iespējams cits norēķinu veids), saņemat pirkšanas-pārdošanas dokumentus, un nu Jums jādomā par to, kā automašīnu nogādāt uz Latviju.

Automašīnas transportēšanu visbiežāk nākas veikt pašam, atsevišķos gadījumos par samaksu to piedāvā izsolītājs. Piegāde parasti aizņem līdz mēnesim. Kad automašīna piegādāta, jādodas uz CSDD un jānokārto formalitātes, t.sk. auto reģistrācija.

Katrs pats ir atbildīgs par to, vai piedalīties izsolē un kādu lēmumu pieņemt, tomēr skaidrs ir tas, ka, atšķirībā no sludinājumu portāliem, izsolē iegādātai automašīnai ir redzami visi defekti un pieejams arī apraksts/novērtējums, kas sniedz sava veida kvalitātes garantu tā pircējam.